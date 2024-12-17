Adm Elektrik, yerli uzay firması Plan-S ile ortaklığa giderek ilginç bir projeyi hayata geçirdi. Bu proje kapsamında Denizli, Muğla ve Aydın'daki elektrik sayaçları ilk kez uzaydan okunacak.

Elektrik dağıtımı yapan şirket Adm Elektrik, bugün yaptığı bir duyuruyla sektörde bir ilke imza atacağını duyurdu. Şirket, belli şehirlerde elektrik sayaçlarının yeni bir yöntemle okunması için uydu teknolojileri geliştiren Türk uzay firması Plan-S ile iş birliğine gittiğini duyurdu. Plan-S, Türkiye’nin geliştirdiği önemli bilim insanlarından olan astrofizikçi Dr. Umut’un NASA’dan ayrılıp geçtiği şirketti.

Basın açıklamasına göre bu ortaklık kapsamında geliştirilen projede; Aydın, Denizli ve Muğla illerinde elektrik sayaçlarının uzaydan okunacak.

GSM erişiminin sınırlı olduğu kırsal bölgelerde sayaçların okunmasını sağlayacak

Sistem, uydu yoluyla gerçek zamanlı veri alımı ve analiz süreçlerini sağlayarak sayaçların okunmasına imkân tanıyacak. Bu şekilde özellikle GSM erişiminin sınırlı olduğu kırsal bölgelerde sayaç verilerinin okunmasının ve enerji kayıplarının tespitinin mümkün hâle getirilmesi planlanıyor.

Projede Nesnelerin İnterneti (IoT) altyapısı kullanılarak elektrikli sayaçlardan veriler elde edilecek. Bu veriler, Plan-S’in Connecta IoT teknolojisi ile uydular üzerinden Adm Elektrik veri merkezlerine iletilecek. Böylece her türden bölgedeki sayaçlar hızlı ve verimli bir şekilde okunabilecek. Ayrıca karbon ayak izinin de azaltılacağı aktarılmış.

Bunlar dışında proje, kayıp ve kaçak kullanımın önlenmesinde de önemli bir rol oynayacak. Sayaçlardan gerçek zamanlı veri toplanması, kayı-kaçak elektrik kullanımını tespit etmeye yarayacak.

Gerçekleştirilen pilot uygulama sürecinde daha önce veri alınamayan bölgelerden başarılı bir şekilde veri alındığı ifade edildi. Tam ölçekli uygulamanın ise 2025’te başlayacağı söyleniyor. Plan-S’in hâlihazırda yörüngede 4 adet Connecta IoT Network uydusu bulunduğunu ve yakında 4 tane daha fırlatılacağını belirtelim.