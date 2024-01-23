Türkiye'nin yetiştirdiği önemli bilim insanları arasında gösterilen astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, NASA'daki görevinden ayrılıp Türkiye'ye döneceğini açıkladı.

Ülkemizde yetişen ve önemli pozisyonlarda görev yapan çok sayıda Türk bilim insanı, dünyanın dört bir yanındaki üniversitelrde ve araştırma kuruluşlarında görev yapıyor. Bu kişiler arasında yer alan bir diğer isim de Dr. Umut Yıldız. Geçtiğimiz günlerde Türk Bilim İnsanı, NASA'daki 10. yılı için de ödüllendirilmişti.

Türkiye'ye dönüş kararı aldı

NASA'daki masasını boşalttığı anları da paylaşan Yıldız, Türkiye'de çalışmalarına Plan S Uzay Çözümleri ve INFINIA çatısı altında devam edecek. Yıldız, geçmişte de sık sık Türkiye'de uzay bilincini artırmak için faaliyetlerde bulunmuştu. Yıldız, sık sık dijital ortamlarda gerçekleştirilen çalışmalarda konuk olarak karşımıza çıkıyordu. Yıldız, nihai dönüş kararını da X'te paylaştığı bir video ile duyurdu.

İşte Umut Yıldız'ın Türkiye'ye döneceğini açıkladığı o gönderi:

Umut Yıldız kimdir?

1980 Ordu doğumlu olan Umut Yıldız, Ankara Üniversitesinde Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümüne girdi. Üniversitenin üçüncü yılında dil öğrenmek için İngiltere'ye giden Yıldız, University of Collage London'dan kabul aldıktan sonra bir süre bu ülkede eğitim gördü. Daha sonra da Türkiye'ye dönerek eğitimini tamamladı. Yüksek lisansını Astronomi ve Uzay Bilimleri, doktorasını ise Astrofizik alanında Hollanda'da tamamlayan Yıldız, daha sonra da NASA bünyesinde çalışmalarına devam etti.