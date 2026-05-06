Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yaşam

Türkiye'nin Bugüne Kadar Ürettiği En Büyük Füze "YILDIRIMHAN"ın Özellikleri!

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Fuarı'nda yeni füze YILDIRIMHAN görücüye çıktı.

Türkiye'nin Bugüne Kadar Ürettiği En Büyük Füze "YILDIRIMHAN"ın Özellikleri!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

İstanbul’da, Türkiye’nin bugüne kadar geliştirdiği en büyük füze olan YILDIRIMHAN, ilk kez tanıtıldı.

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA 2026 Fuarı, her zamanki gibi yoğun ilgi gördü ancak bu yılın en çok konuşulan anı sabah saatlerinde yaşandı. Siyah örtü kaldırıldı ve devasa füze YILDIRIMHAN görücüye çıktı.

İçerikten Görseller

Türkiye'nin Bugüne Kadar Ürettiği En Büyük Füze "YILDIRIMHAN"ın Özellikleri!
2
2

6.000 kilometre menzil, hipersonik hız

2

YILDIRIMHAN’ın teknik özellikleri, onu küresel ölçekte dikkat çeken bir sistem hâline getiriyor:

  • Menzil: 6.000 kilometre
  • Hız: Mach 9 ile Mach 25 arası (hipersonik)
  • Yakıt: Sıvı nitrojen tetroksit
  • Motor: 4 büyük roket itki motoru

Gövdesindeki detaylar dikkat çekti

2

YILDIRIMHAN sadece teknik gücüyle değil, tasarımıyla da konuşuluyor. Füzenin beyaz gövdesi üzerinde altın sarısı yazılar yer alıyor ancak asıl dikkat çeken detaylar sembolik unsurlar.

Bir tarafında Yıldırım Bayezid’in tuğrası yer alırken, burun kısmına yakın bölümde Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası yer alıyor.

Henüz geliştirme süreci tamamlanan YILDIRIMHAN için sıradaki adım test atışları. Yetkililer, önümüzdeki dönemde aktif denemelere başlanacağını belirtiyor.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Hyundai Fiyat Listesi Açıklandı: B-SUV İsteyen Bayon'u Kaçırmasın

Mayıs 2026 Hyundai Fiyat Listesi Açıklandı: B-SUV İsteyen Bayon'u Kaçırmasın

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

Tüm iPhone 17 Modellerinin Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Tüm iPhone 17 Modellerinin Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Mayıs 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Clio Fiyatına B-SUV Var!

Mayıs 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Clio Fiyatına B-SUV Var!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com