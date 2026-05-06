Türkiye'nin Bugüne Kadar Ürettiği En Büyük Füze "YILDIRIMHAN"ın Özellikleri!

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA 2026 Fuarı, her zamanki gibi yoğun ilgi gördü ancak bu yılın en çok konuşulan anı sabah saatlerinde yaşandı. Siyah örtü kaldırıldı ve devasa füze YILDIRIMHAN görücüye çıktı.

6.000 kilometre menzil, hipersonik hız

YILDIRIMHAN’ın teknik özellikleri, onu küresel ölçekte dikkat çeken bir sistem hâline getiriyor:

Menzil : 6.000 kilometre

: 6.000 kilometre Hız : Mach 9 ile Mach 25 arası (hipersonik)

: Mach 9 ile Mach 25 arası (hipersonik) Yakıt : Sıvı nitrojen tetroksit

: Sıvı nitrojen tetroksit Motor: 4 büyük roket itki motoru

Gövdesindeki detaylar dikkat çekti

YILDIRIMHAN sadece teknik gücüyle değil, tasarımıyla da konuşuluyor. Füzenin beyaz gövdesi üzerinde altın sarısı yazılar yer alıyor ancak asıl dikkat çeken detaylar sembolik unsurlar.

Bir tarafında Yıldırım Bayezid’in tuğrası yer alırken, burun kısmına yakın bölümde Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası yer alıyor.

Henüz geliştirme süreci tamamlanan YILDIRIMHAN için sıradaki adım test atışları. Yetkililer, önümüzdeki dönemde aktif denemelere başlanacağını belirtiyor.