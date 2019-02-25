Türkiye’de İşlenen Bitcoin Cinayeti Davasında Karar Verildi

Geçtiğimiz yıl Bitcoin değerlendikten sonra arabasında boğularak öldürülen Şükrü Mehmet Ersoy’un katil zanlıları için karar çıktı. Mahkeme, 5 sanıktan 4’ü için ömür boyu hapis verdi.

Kripto para birimi Bitcoin’in değerlenmesi, daha fazla insan tarafından bilinmesine yol açmıştı. Özellikle Türkiye’de 2017’nin son aylarındaki değerlenişiyle insanların gündemine giren Bitcoin, pek çok tartışma yarattı. Bu tartışmaların odağında ise Bitcoin’e daha önceden yatırım yapıp değerlenmesiyle ciddi oranda kâr elde eden kişiler vardı.

Antalya’da yaşayan Şükrü Mert Ersoy, ülkemizdeki Bitcoin yatırımcılarından birisiydi. Nitekim Ersoy, kolay yoldan paraya ulaşmak isteyen bazı kötü niyetli insanların hedefine girmişti. Geçtiğimiz yıl arabasında boğularak öldürülen Ersoy’un ölümü ardından soruşturma başlatılmış, olayla ilgili 5 katil zanlısı tutuklanmıştı.

Zanlılar Moray Akça, Fırat Burun, Sergen Yasak, Seydo Salacak ve Mehmet Yeşilkaya yakalandı ve 5’i de tutuklu olarak yargılanmaya devam etti. Kasten adam öldürme ve yapmalaya teşebbüsten yargılanan zanlılar hakkında karar çıktı. Seydo Salacak 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, diğer sanıklar ömür boyu hapse mahkum edildiler.

