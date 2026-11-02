Türkiye'de Tutunamayan Fransız Otomobilleri: Sadece 22 Adet Satılan Bile Var!

Türkiye yollarında gördüğümüz birçok otomobilin Fransız otomobili olduğu bir gerçek: Peugeot, Renault ve Citroën... Bu markalar her ne kadar yollarımızda kendilerine sağlam yer edinmiş olsa da her model için aynı başarıyı yakaladığını pek söyleyemeyiz.

Özellikle bazıları iddialı özelliklerle pazara çıkış yapmış olmasına rağmen ülkemizde tutunamayanlar arasında yerini aldı.

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Peki Türkiye yollarında nadiren gördüğümüz, belki de artık hiç göremediğimiz o meşhur Fransız otomobilleri hangileri?

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1. Peugeot RCZ

Peugeot RCZ, Fransız üreticinin alışılmış aile otomobili anlayışından biraz uzaklaşarak sportif otomobil tutkunlarına hitap etmek için geliştirdiği modellerden biriydi. Alçak gövdesi, geniş çamurlukları ve özellikle çift bombeli tavan tasarımıyla dönemindeki pek çok modelden ayrılıyordu. Gelin görün ki 2015 yılı verilerine göre bu otomobil Türkiye'de yalnızca 22 adet satılmış.

2. Citroën DS5

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Fransız üreticilerinin premium otomobil pazarında kendine yer edinme arzusunun en iyi örneklerinden biriydi Citroën DS5. Alışılmış hatchback ve sedan tasarımlarının dışında kalan gövdesi, keskin hatları ve kendine özgü ön tasarımıyla dikkat çekici bir modeldi.

Ancak Türkiye'de bu tasarım geniş bir kitleye ulaşamadı ve yalnızca 73 adet satıldı. Modelin üst sınıf konumlandırması, sıra dışı tasarımı ve dönemin premium otomobil pazarındaki güçlü rakipleri düşünüldüğünde hedef kitlesinin oldukça sınırlı kaldığını söyleyebiliriz.

3. Renault Scenic

Renault Scenic, özellikle geniş ailelerin ihtiyaçları düşünülerek geliştirilen kompakt MPV modellerindendi. Yüksek tavanı, ferah iç mekanı ve kullanışlı koltuk düzeniyle klasik hatchback otomobillerden ayrılıyordu.

Renault'nun yıllardır sürdürdüğü aile otomobili anlayışının önemli temsilcilerinden olan Scenic, farklı nesilleriyle Avrupa pazarında uzun süre varlığını korudusa da Türkiye'deki satışları sınıfta kaldı.

4. Citroën C5

D segmentindeki önemli temsilcilerinden biri de Citroën C5'ti. Geniş iç hacmi, konforlu sürüş karakteri ve bazı versiyonlarında sunulan Hydractive III+ süspansiyon sistemiyle dikkat çekici bir modeldi.

Ancak Volkswagen Passat, Skoda Superb, Opel Insignia ve Ford Mondeo gibi güçlü alternatiflerle rekabet edemedi ve satışlarını sınırlandırdı.

5. Peugeot 5008

Bugün SUV kimliğiyle tanıdığımız Peugeot 5008'in ilk nesli aslında bir MPV modeliydi. 2009 yılında tanıtılan bu otomobil, geniş ailelere hitap eden beş ve yedi koltuklu seçenekleriyle satışa sunulmuştu. Geniş cam alanları, kullanışlı koltuk düzeni ve ferah kabiniyle özellikle uzun yolculuklarda konfor arayan kullanıcıları hedefliyordu.

Ancak Türkiye'de MPV segmentinin sınırlı oluşu ve SUV modellerinin giderek daha fazla ilgi görmesi bu modelin potansiyel müşteri kitlesini daralttı.

6. Renault Latitude

Renault Latitude, markanın Türkiye'de üst sınıf sedan pazarında daha güçlü bir konuma ulaşma girişimlerinden biriydi. 2011 yılında Türkiye'de satışa sunulan model, geniş gövdesi, konforlu iç mekanı ve zengin donanımlarıyla dikkat çekiyordu. Renault, yalnızca geniş bir aile otomobili değiş, üst sınıf kullanıcıların da beklentilerini karşılamayı hedefliyordu.

Ancak Citroën'de olduğu gibi rekabet pazarında Passat, Superb gibi modeller Latitude için de hazin bir son oluşturdu.