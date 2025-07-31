Harita verilerine duyulan ihtiyaç, şehirleşmenin hız kazanmasıyla birlikte her geçen gün artıyor. Altyapıdan çevresel risklere kadar pek çok bilgiye dijital yolla ulaşmak, planlama süreçlerini kolaylaştırıyor. Bu kapsamda Türkiye’de coğrafi verilerin erişilebilirliğine yönelik önemli bir adım atıldı.

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu, artık e-Devlet üzerinden bireysel kullanıcıların da erişimine açıldı. Vatandaşlar artık ihtiyaç duydukları coğrafi bilgilere dijital ortamda kolayca ulaşabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın dijital harita platformu, 1 Ocak 2025’ten bu yana kamu kurumları tarafından kullanılabiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bireysel kullanıcılar ve özel sektör temsilcileri de kontrollü erişim yoluyla platformdan yararlanabiliyor.

Farklı coğrafi veriler dijital ortamda görüntülenebilecek

Sisteme e-Devlet üzerinden giriş yapan kullanıcılar, 630'dan fazla coğrafi veri katmanına ulaşabiliyor. Arsa ve konut bilgileri, ulaşım altyapısı, doğal risk alanları, çevresel veriler ve daha birçok veri seti, sayfa üzerinden erişime açık durumda.

Platform, vatandaşların yanı sıra kurumlar ve araştırmacılar için de veri kaynağı olarak kullanılabiliyor. Deprem riski, heyelan bölgeleri ve çevresel analiz gibi kritik başlıklar, şehir planlamasından altyapı projelerine kadar farklı alanlarda karar süreçlerini destekliyor.

Yeni sistem sayesinde kullanıcılar hem doğru hem de güncel bilgilere rahatça erişebiliyor. Verilerin ortak bir standartta sunulması ise kurumlar arasında tutarlılığı sağlıyor.