Türkiye'de En Çok Görülen Koronavirüs Mutasyonları Açıklandı

Erciyes Üniversitesi'nden Dr. Ahmet İnal, Türkiye'de en çok görülen koronavirüs mutasyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre Türkiye'de en çok virüsün İngiliz, Brezilya ve Güney Afrika varyantı bulunuyor.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, Türkiye'de görülen koronavirüs mutanları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yoğun olarak virüsün bilinen üç mutantının görüldüğünü ifade eden Dr. İnal, bir "Türkiye mutantı"nın ise henüz söz konusu olmadığını ifade etti.

Türkiye'de en fazla görülen mutantın İngiliz mutantı olduğunu dile getiren Dr. İnal, "Diğerleri ise daha nadir görülen Brezilya ve Güney Afrika mutantıdır. Güney Afrika mutantı oldukça nadir görülüyor; bakanlığın açıkladığı sayıya göre 250 civarında. Fakat içlerinde en ölümcül olanın Güney Afrika virüsü olduğunu söylemek lazım. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, aşıların da Güney Afrika virüsüne karşı etkisinin daha az olduğu ama etkili olduğu görülüyor. Güney Afrika virüsüne karşı dikkat edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Koronavirüsün en ölümcül versiyonu Güney Afrika mutantı"

Her şeye rağmen virüsün diğer mutantlarına karşı da dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Dr İnal, açıklamalarına şu şekilde devam eti:

"Diğer mutant virüslere de dikkat etmek lazım. Özellikle İngiliz mutantında yoğun bulaşın olduğu görülüyor. Brezilya mutantı da bulaşıcı ve hastalık ağır geçen özelliktedir. En ağır geçen hastalıklardan bir tanesi Güney Afrika'dır. Zaman içerisinde mutantlara yeni mutantlar da eklenebilir.

Belki Türkiye mutantı da bulunabilir. O zaman da, 'Türkiye mutantında şu özellikle var' denilebilir. Ancak henüz onu bulmuş değiliz. Virüs her an mutasyona uğruyor; ama şu an Türkiye mutasyonuna uğrayıp uğramadığını net şekilde henüz belirlemiş değiliz."

"Çift maske takmakta fayda var"

Vaka sayılarında yaşanan inanılmaz artışın İngiliz mutantı kaynaklı olduğunu söyleyen Dr. İnal, açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı:

"İngiliz mutantının en büyük özelliği hastalığı ağır geçirmiyorsunuz; ama daha çabuk bulaşabilen bir virüs. Bulaştırıcı özelliği yüksek olduğu için çift maske takmak gerekebiliyor. Kış döneminde ev ziyaretleri arttığından dolayı virüsü daha etkin gördük. İngiliz mutantında daha genç grubun etkilendiğini, bu grubun da hastanelik olduğunu gördük.

Yoğun bakımdaki yaş sınırının daha da düştüğünü izledik. Hatta çocuklarda MIS-C hastalığının daha çok olduğunu gördük. Bizim temel kuralımız hangi mutant virüs olursa olsun maske, mesafe ve temizliği üst seviyeye çıkarmak ve maskeyi çift takmakta fayda var."