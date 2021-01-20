Türkiye'deki Milyarlarca Dolarlık Altın Rezervi Teyit Edildi

Gübretaş'ın yaklaşık bir ay önce duyurduğu 3,5 milyon onsluk altın rezervi, Türkiye Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu tarafından doğrulandı. Bu da Türkiye'nin, 6 milyar 475 milyon dolar değerinde altın bulduğu anlamına geliyor.

Yaklaşık bir ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Gübretaş'ın Söğüt'te bir altın rezervi bulduğundan bahsetmiştik. O gün yapılan açıklamalarda, bu altın rezervinin değerinin 6 milyar dolar seviyelerinde olduğu ifade edilmişti. Bu rezerv şimdi, Türkiye Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu tarafından teyit edildi. Yani Gübretaş'ın yaptığı açıklama, resmi kurumlar tarafından da doğrulanmış oldu.

Gübretaş, konuyla ilgili yeni açıklamalarını da Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden gerçekleştirdi. Yapılan açıklamalarda, söz konusu rezervin yetkili kurum ve kişilerce de teyit edildiği ifade edildi. Konuyla ilgili teknik çalışmaların devam ettiğini söyleyen Gübretaş yetkilileri, yeni gelişmeleri paylaşmaya devam edeceklerini beyan ettiler.

Gübretaş'ın altın rezervi keşfi, şirketin hisse değerlerini doğrudan etkiledi

Gübretaş tarafından bulunan altın madeni, şirketin mali değerlerini de doğrudan etkiledi. Bu bağlamda, altın rezervinin duyurulduğu gün 50 TL seviyelerinde işlem gören Gübretaş hisseleri, yaptığımız son kontrollerde 75 TL'ye merdiven dayamış durumda. Bu da şirketin değerinin son bir ay içinde yüzde 50 oranında yükseldiğini, yatırımcısının yüzünü güldürdüğünü gözler önüne seriyor.

Gübretaş, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından kurulmuş olan bir şirket. Gübre üretiminin yanı sıra petrokimya ve maden yatırımları da yapan şirket, son keşfiyle de Türkiye'nin zor günlerine hızır gibi yetişmiş oldu. Zira şirketin Söğüt'te keşfettiği 3,5 milyon onsluk rezervin bugünkü değeri 6 milyar 475 milyon dolar.