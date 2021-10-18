Türkiye'de Ne Sıklıkla Araç Değiştirildiği Belli Oldu

Toplamda 637 kişinin katıldığı bir anket, Türkiye'deki araç sahiplerinin araç değiştirme sıklığı ve gerekçeleri hakkında önemli bilgileri açığa çıkardı. Anketin sonuçlarına göre sürücüler, araçlarından çabucak sıkılıyor ve çoğunlukla 1 ila 5 yıl arasında araçlarını değiştirme gereği duyuyor.

Türkiye'nin önde gelen ikinci el araç platformlarından arabam.com, Türkiye'deki araç sahiplerinin araç değiştirme sıklığını öğrenmek için yeni bir anket düzenledi. Ekim ayında yapılan ve toplamda 637 kişinin katıldığı bu anket, insanların araçlarından ne kadar çabuk sıkıldığına dair ilginç detaylar sundu.

Anketten alınan sonuçlara göre araç sahiplerinden %29,2'si bir ila beş yıl arasında araçlarını değiştirme gereği duyuyor. Bunun en büyük sebebi ise fazla kilometreye ulaşan araçlarında arıza ve tamir gibi işlerle uğraşmak istememeleri.

Tüketicilerin arabalarını uzun süre değiştirmemesinin nedeni ise "tanıyıp bildikleri araçları" kullanmak

Ankete katılanlardan %29,2'si 1 ila 5 yıl arasında araç değiştirmenin ideal olduğunu belirtiyor, ancak katılımcıların büyük bir çoğunluğunun araç değiştirmekten çekindiklerini de belirtelim. Örneğin katılımcılardan %18,1'i yılda birkaç kez, %13'ü 10 yılda bir kez, %9,6’sı 5 yılda birkaç kez, son olarak da %7,1’i 10 yılda birkaç kez aracını değiştirdiğini dile getirmiş.

Arabam.com, araçlarını uzun süre değiştirmek istemeyen kullanıcılara bunun sebebini sorduğu zaman katılımcıların %54,9'undan aynı cevabı almış; bildikleri ve tanıdıkları araçları kullanmayı tercih etmek. Ayrıca katılımcılardan %23,2'si, araçlarına manevi değerler verdikleri için değiştirmekten çekindiklerini belirtmiş. Son olarak %14,1'i de alım satım işleriyle zaman kaybetmemek için araçlarını değiştirme zahmetine girmek istemiyor.

Araçlarını sık sık değiştiren katılımcılara baktığımız zaman ise %20,5'inin yeni modelleri deneyimlemek için bu kararı verdiğini görüyoruz. Ayrıca katılımcılardan %18,9'u, aracın kilometresi artacağı ve dolayısıyla mekanik sorunlar çıkaracağı düşüncesiyle uzun süre aynı modeli kullanmaktan çekiniyor.