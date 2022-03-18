Türkiye’nin En ‘Yaşlı’ Şehirleri Açıklandı - 2022

TÜİK tarafından yapılan 'İstatistiklerle Yaşlılar' çalışmasının sonuçları açıklandı. Araştırmalar sonucunda yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının ciddi şekilde arttığı tespit edildi. Bu durum, Türkiye'nin yaş ortalamasını da yükseltti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Yaşlılar" isimli çalışmasının sonuçlarını yayımladı. Adından da anlaşılabileceği üzere büyüklerimizle ilgili yapılan bu çalışma, bazı çarpıcı sonuçları ortaya koydu. Araştırmaya göre Türkiye "yaşlanıyor". Zira yaşlı vatandaşların toplam nüfusa oranı yükselmeye başladı. Ülkenin genel yaş ortalaması ise 33,1 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranına baktığımızda yüzde 9,7 sonucu ile karşılaşıyoruz. Bu oran, 2016 yılında yapılan çalışmada yüzde 8,3 olarak kayıtlara geçmişti. TÜİK'in yaptığı son araştırmaya göre 2021 yılı sonu itibarıyla yaşı 65 ve üzeri olan vatandaşların sayısı, 8 milyon 245 bin 124 olarak belirlenmiş durumda. Yaşlı nüfusun yüzde 44,3'ünü erkekler, yüzde 55,7'sini ise kadınlar oluşturuyor.

65-74 yaş aralığında ağırlık var

İstatistiklerle Yaşlılar çalışmasının sonuçlarına göre yaşlı nüfus arasındaki ağırlığın yaş grubu 65-74 aralığı. Yaşı bu aralıkta olanların oranı yüzde 64,7. 75-84 yaş grubunda olanların oranı yüzde 27,3 olarak kayıtlara geçmiş durumdayken yaşı 85 ve üzerinde olan vatandaşların oranının yüzde 8 olduğu belirtildi.

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop

TÜİK tarafından açıklanan veriler, yaşlı nüfusun kentlere göre dağılımlarını da gözler önüne serdi. Buna göre Türkiye'deki yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu iller şöyle;

Yüzde 20,1 ile Sinop

Yüzde 19,2 ile Kastamonu

Yüzde 17,8 ile de Artvin.

Yaşlı nüfusun kent nüfusuna oranının en düşük olduğu illerin sıralaması ise şöyle;

Yüzde 3,5 ile Şırnak

Yüzde 3,9 ile Hakkari

Yüzde 4 ile de Şanlıurfa.

Yapılan çalışmada yaşlı nüfusun eğitim ve medeni durumu da incelendi. 2020 verilerine dayandırılan sonuçlara göre yaşlı nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 15,6 olarak tespit edildi. Okuma yazma bilmeyen kadınların oranı yüzde 24,2, erkeklerin oranı ise yüzde 4,7 olarak açıklandı. Öte yandan, yaşlı nüfusun yüzde 83,7'sinin resmi nikahla evli olduğu sonucuna ulaşıldı. Hiç evlenmeyen yaşlıların oranı ise yüzde 1,3. Yaşlı nüfusumuzun yüzde 11,4'ü ise eşini kaybetmiş durumda.

Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına işaret eden TÜİK, 65-74 yaş aralığındaki vatandaşların yüzde 32,5'inin aktif olarak internet kullandığını açıkladı. Buna göre yaşlı kategorisindeki erkeklerin yüzde 40'ı, kadınların ise yüzde 25,9'u aktif olarak internet kullanıyor. Buradaki dikkat çeken hususun yıllar içerisindeki değişim olduğunu belirtelim. 2016'ya yapılan araştırmada aynı grubundaki vatandaşların yalnızca yüzde 8,8'i internet kullanıyordu...