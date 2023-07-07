Oyun marketi analizcisi Semih Şevik, Türkiye’de oyun sektöründeki maaşların ne durumda olduğunu ortaya koyan anonim bir tablo oluşturdu.

Hızla büyüyen oyun sektörü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi görüyor. Hatta Türkiye, dünya çapında oyun sektöründe en çok yatırım alan ülkeler arasında yer alıyor. Durum böyle olunca sektör, birçok vatandaşa iş imkânı da sağlanıyor.

Peki Türkiye’deki oyun sektöründe maaşlar nasıl? Udo Games’te oyun sektörü analizcisi olan Semih Şevik, bu konuya ilişkin veriler paylaştı. Şimdilik 120 kişinin giriş yaptı anonim maaş tablosu, sektörde hangi pozisyonun ne kadar para kazandığını ortaya koyuyor. Ayrıca Şevik’in daha önce paylaştığı bir grafik, maaş artışlarının enflasyon ve dolar gibi etkenlerin altında kaldığını ortaya koyuyor.

Türkiye’de oyun endüstrisindeki bazı maaşlar

Pozisyon (Kıdem Seviyesi) Tecrübe Aylık Maaş Game Designer (Senior) 4-6 yıl 30.000 TL Game Designer (Intermediate) 0-2 yıl 18.000 TL Generalist Programmer (Junior) 0-2 yıl 20.000 TL Generalist Programmer (Senior) 8-10 yıl 90.000 TL 3D Generalist (Junior) 0-2 yıl 27.000 TL 3D Environment Artist 0-2 yıl 23.500 TL Gameplay Programmer (Senior) 8-10 yıl 70.000 TL Gameplay Programmer (Intermediate) 2-4 yıl 26.200 TL Game Director 8-10 yıl 56.000 TL 3D Asset Artist 2-4 yıl 14.500 TL

Yukarıdaki tabloda Semih Şevik’in verilerinden poziyonlara ve tecrübelere göre bazı maaşları karışık olarak görebiliyoruz. Parantez içleri kıdem seviyelerini gösteriyor. Verilerin AR/VR’dan mobile kadar birçok farklı tipte şirketlerdeki insanlardan oluştuğunu ekleyelim. Ayrıca; şehrine, çalışma şekline, kıdemine ve şirketine göre çok fazla değişebildiğine vurgu yapalım. Yani maaşlar hakkında daha iyi bir fikir edinmek için tablonun tamamına bakmanız daha doğru olacaktır.

Tabloda yer alan tüm maaşları görmek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Tam tablo, çalışma stilinden şehirlere, şirketlerin sunduğu imkânlardan cinsiyete kadar birçok farklı detayı içeriyor.

Daha önceki maaşlar ise şu şekildeydi

Pozisyon (Kıdem Seviyesi) Tecrübe Aylık Maaş Game Designer (Senior) 4-6 yıl 15.000 TL Game Designer (Intermediate) 0-2 yıl 12.000 TL Generalist Programmer (Junior) 0-2 yıl 11.000 TL Generalist Programmer (Senior) 8-10 yıl 65.000 TL 3D Generalist (Junior) 0-2 yıl 6.000 TL 3D Environment Artist (Junior) 0-2 yıl 9.000 TL Gameplay Programmer (Senior) 8-10 yıl 32.000 TL Gameplay Programmer (Intermediate) 2-4 yıl 15.000 TL Game Director 6-8 yıl 15.000 TL 3D Asset Artist (Intermediate) 2-4 yıl 12.500 TL

Benzer tecrübeye sahip pozisyonları eklediğimiz bu tablo ise Şevik’in daha önce paylaştığı verilerden. Bu verilerin tamamına ulaşmak ve karşılaştırma yapmak için buraya tıklayabilirsiniz.