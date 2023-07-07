Hızla büyüyen oyun sektörü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi görüyor. Hatta Türkiye, dünya çapında oyun sektöründe en çok yatırım alan ülkeler arasında yer alıyor. Durum böyle olunca sektör, birçok vatandaşa iş imkânı da sağlanıyor.
Peki Türkiye’deki oyun sektöründe maaşlar nasıl? Udo Games’te oyun sektörü analizcisi olan Semih Şevik, bu konuya ilişkin veriler paylaştı. Şimdilik 120 kişinin giriş yaptı anonim maaş tablosu, sektörde hangi pozisyonun ne kadar para kazandığını ortaya koyuyor. Ayrıca Şevik’in daha önce paylaştığı bir grafik, maaş artışlarının enflasyon ve dolar gibi etkenlerin altında kaldığını ortaya koyuyor.
Türkiye’de oyun endüstrisindeki bazı maaşlar
|Pozisyon (Kıdem Seviyesi)
|Tecrübe
|Aylık Maaş
|Game Designer (Senior)
|4-6 yıl
|30.000 TL
|Game Designer (Intermediate)
|0-2 yıl
|18.000 TL
|Generalist Programmer (Junior)
|0-2 yıl
|20.000 TL
|Generalist Programmer (Senior)
|8-10 yıl
|90.000 TL
|3D Generalist (Junior)
|0-2 yıl
|27.000 TL
|3D Environment Artist
|0-2 yıl
|23.500 TL
|Gameplay Programmer (Senior)
|8-10 yıl
|70.000 TL
|Gameplay Programmer (Intermediate)
|2-4 yıl
|26.200 TL
|Game Director
|8-10 yıl
|56.000 TL
|3D Asset Artist
|2-4 yıl
|14.500 TL
Yukarıdaki tabloda Semih Şevik’in verilerinden poziyonlara ve tecrübelere göre bazı maaşları karışık olarak görebiliyoruz. Parantez içleri kıdem seviyelerini gösteriyor. Verilerin AR/VR’dan mobile kadar birçok farklı tipte şirketlerdeki insanlardan oluştuğunu ekleyelim. Ayrıca; şehrine, çalışma şekline, kıdemine ve şirketine göre çok fazla değişebildiğine vurgu yapalım. Yani maaşlar hakkında daha iyi bir fikir edinmek için tablonun tamamına bakmanız daha doğru olacaktır.
Tabloda yer alan tüm maaşları görmek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Tam tablo, çalışma stilinden şehirlere, şirketlerin sunduğu imkânlardan cinsiyete kadar birçok farklı detayı içeriyor.
Daha önceki maaşlar ise şu şekildeydi
|Pozisyon (Kıdem Seviyesi)
|Tecrübe
|Aylık Maaş
|Game Designer (Senior)
|4-6 yıl
|15.000 TL
|Game Designer (Intermediate)
|0-2 yıl
|12.000 TL
|Generalist Programmer (Junior)
|0-2 yıl
|11.000 TL
|Generalist Programmer (Senior)
|8-10 yıl
|65.000 TL
|3D Generalist (Junior)
|0-2 yıl
|6.000 TL
|3D Environment Artist (Junior)
|0-2 yıl
|9.000 TL
|Gameplay Programmer (Senior)
|8-10 yıl
|32.000 TL
|Gameplay Programmer (Intermediate)
|2-4 yıl
|15.000 TL
|Game Director
|6-8 yıl
|15.000 TL
|3D Asset Artist (Intermediate)
|2-4 yıl
|12.500 TL
Benzer tecrübeye sahip pozisyonları eklediğimiz bu tablo ise Şevik’in daha önce paylaştığı verilerden. Bu verilerin tamamına ulaşmak ve karşılaştırma yapmak için buraya tıklayabilirsiniz.