Deniz, kum, güneş üçlüsünden sıyrılıp tatilde dinlenmek kadar gezmeyi de seviyorsanız fotoğraf makinelerinizi valize atmayı unutmayın. Tarihten izler taşıyan rengarenk evler, yüzyıllık mimarisini koruyarak UNESCO Dünya Miras Listesi’ne giren yapılar, dünyaca ünlü tablolara ev sahipliği yapan sokaklar ve çok daha fazlası…

Gözünüzün gönlünüzün şenleneceği rengarenk sokaklarda dolaşmaya hazır mısınız?

Akdeniz’den Marmara'ya, Doğu Karadeniz’den Ege’ye kadar uzanan Türkiye turuna çıkmak için kemerlerinizi bağlayın. Başlıyoruz!

Doğu Karadeniz’e gelip yeşile doyanlar için Giresun’un en renkli sokağı: Giresun-Taflanaltı Sokak

Üç şehir anlamına gelen “Tripolis”ten bu güne Tirebolu olarak gelen ilçe, yalnızca zengin mutfağı ve tarihi dokusuyla değil, mahalle sakinleri tarafından renklendirilmiş Taflanaltı Sokak'la da ilgi odağı olmayı başarıyor.

Turistlerin gözde mekanlarından biri olan Antalya’nın en tarihi yapılarına ev sahipliği yapan şehir merkezi: Antalya-Kaleiçi

Roma İmparatoru Hadrianus adına yaptırılan ve onun ismini alan Hadrianus Kapısı’ndan geçince sembolü “Yivli Minare” olan, mimarisiyle hayran bırakan, renkli daracık sokaklarıyla içinizi şenlendiren Kaleiçi’ne ulaşmış oluyorsunuz. Sonra da yakalansın enfes kareler!

Tarihi dokusunu ve rengini canlı tutmayı başarabilen, hem semt sakinleri hem de evlerdeki öyküleri renkli olan bir yer: İstanbul-Balat

“Cennet Mahallesi’nin çekildiği bir semt ne kadar renksiz olabilir ki!” diye düşünmekte çok haklısınız. Her köşe başı sanat ve tarih kokan Balat, hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini toplamayı başarıyor. Balat'a gittiyseniz renkli görüntüler için Çorbacı Çeşmeci Sokak, Sancaktar Yokuşu ve Kiremthane Caddesi Evleri'ni ziyaret edebilirsiniz.

Dokumacılık sektörünün gözdesi “Tekstilin Vatanı” olarak bilinen tabloları andıran renkli evlerin adresi: Denizli-Babadağ

Pamukkale Travertenleri’ni ziyaret ettikten sonra 30-40 km batıya doğru giderek Babadağ’a ulaşabilirsiniz. “Turizm Yolunda Babadağ Projesi” kapsamında 80 tarihi evi boyanan Babadağ, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde yer alan sakin ve cıvıl cıvıl bir tatil beldesi: Balıkesir-Edincik

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Edincik’te tipik Osmanlı mimarisini yakından görebilirsiniz. Erdek ve Bandırma arasında yer alan kasaba, aslında Balıkesir’in ilk yerleşim yerlerden biri olma özelliğini taşıyor.

Boya paletini andıran görüntülerin, Ege’nin en renkli tepesinin sahibi: Aydın-Kuşadası

2010 yılında Marshall Boya’nın “Renklendir Hayatı” isimli projesiyle 401 evi renklenen Tepe Mahallesi, yerli ve yabancı turistlerin fotoğraf karelerini süslüyor.

Dizilere konuk olmuş semt: İstanbul-Kuzguncuk

Aldığınız bu taze ekmek kokusu “Ekmek Teknesi”nden geliyor olabilir! Peki ya şu köşeden bize bakan kim? Elbette, Perihan Abla! İz bırakmış birçok diziye kucak açan Kuzguncuk’a gidip renkli ve nostaljik bir gün geçirmek isterseniz elinizi çabuk tutun.

Dünyaca ünlü birbirinden renkli tabloları binaların üzerinde görebileceğimiz adres: Mersin-Toroslar

Markete ekmek almaya giderken komşunuzun binasına gözünüz ilişse sanata dair en fazla ne görebilirsiniz? İşte Akdeniz’in bu sıcacık şehrinde Kaplumbağa Terbiyecisi’nden Van Gogh’un ünlü eseri Yıldızlı Gece’ye ya da Frida Kahlo’nun portresine rastlayabilirsiniz.

Ordu’nun açık AVM’si olarak bilinen Doğu Karadeniz’in en renkli caddesi: Ordu-Sırrıpaşa

Fındık konusunda ezeli rakibi Rize ile yarışan Ordu, yenilenen altyapısı ve renklenen binalarıyla yerli turistlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Ayrıca Ordu’ya yolunuz düştüyse teleferikle bu güzelliklere tepeden bakmayı mutlaka deneyin.

Tarihe tanıklık etmiş topraklarda rengarenk konaklarıyla adeta bir açık hava müzesi: Eskişehir-Odunpazarı Evleri

Eskişehir’in ilk yerleşim yerlerinden biri olan Odunpazarı’nda Safranbolu, Göynük gibi yerlerde çokça gördüğümüz ahşap evlere rastlayabilirsiniz. Renkleriyle dikkat çeken ve geleneksel Türk evlerinin özelliklerini taşıyan Odunpazarı Evleri, 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Liste’ye girmiştir.

Sıcacık halkıyla çok sevdiğimiz gözde tatil mekanı: İzmir-Alaçatı

Sıcacık Ege insanı, masmavi denizi ve rengarenk çiçeklerle dolu sokaklarıyla Alaçatı’ya yer vermesek olmazdı. Sandaletlerinizi giydiyseniz çiçekli Alaçatı sokaklarının tadını çıkarmaya ve Instagram’da fotoğraf paylaşmaya hazırsınız!

Bursa’nın denize açılan kapısı diye anılan tarihi ve renkli bir mekan: Bursa-Mudanya

Şimdiki adresimiz; özellikle eski Rum evlerinin bulunduğu, tarihte önemli antlaşmaların imzalandığı Mütakere Evi’ne ev sahipliği yapan Bursa’nın Mudanya ilçesi oluyor. Mudanya’yı gezerken rengarenk fotoğraflar da çekmek istiyorum diyorsanız Eski Rum Evleri’yle bilinen Girit Mahallesi’ni ziyaret edebilirsiniz.

Ege ve İç Anadolu arasında yer alan, tarihi dokularının bozulmaması için Kültür Bakanlığı tarafından korunan rengarenk evler: Uşak-Uşak Eski Evleri

Osmanlı mimarisinin günümüze ulaşmış genellikle iki katlı Tarihi Uşak Konakları'nın ilk katları genellikle taştan yapılırken, ikinci katlarında ise ahşap kullanılıyor. Eski Uşak Evleri denilen bu tarihi yapıların dış cepheleri de renklenince ortaya muazzam görüntüler çıkıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren, kendine özgü dokusuyla içinizi sıcacık yapacak bir köy: Bursa-Cumalıkızık Köyü

Son dönemlerde popülaritesi giderek artan, sosyal medyada çeşit çeşit fotoğraflarını gördüğümüz bu köy; sıcacık atmosferi, cıvıl cıvıl renklerde evleriyle bu ilgiyi gerçekten hak ediyor. Korunmayı başarabilen tarihi dokusu ve atmosferi sayesinde 2014 yılında Unesco Dünya Mirası Listesi’ne adını yazdırmayı başarmış.