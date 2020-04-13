Türk yetkililer, HP'nin de işbirliği ile sahte HP DeskJet GT mürekkepleri satan büyük bir dolandırıcılık şebekesini ortaya çıkardı.

İstanbul'da, Aralık 2019'da bazı satış noktalarına baskınlar düzenleyen Türk yetkililer, sahte ürünlerin üretiminde kullanılan birçok bileşenin olduğu 14.500 adet sahte ürüne el koydu.

Konuyla ilgili açıkmala yapan HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman şunları söyledi: ”HP olarak müşterilerimizi dolandırıcılığa karşı koruma faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Binlerce sahte ürünün ele geçirildiği bu baskın, Sahtecilikle Mücadele ekiplerinin sahte ürünleri pazardan kaldırma konusunda ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.”

HP'nin orijinal ürünleri, HP'nin yatırım ve test alanında uzun geçmişini temel alan kalite ve güvenirlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanıyor. HP'nin orijinal toner ve kartuşları, sahte ürünlerin aksine üstün kalite ve performans sunuyor.

EMEA bölgesinde son 5 yıl içinde yaklaşık olarak 12 milyon adet sahte ürün ve bileşen, HP'nin de desteklediği yerel yetkililer tarafından ele geçirildi. Aynı zamanda HP, müşterilerine ve iş ortaklarına yapılan şüpheli teslimatlara yönelik 4.500'den fazla denetim yaptı.

HP, müşterilerine ve iş ortaklarına sahte baskı ürünlerine karşı dikkatli olmaları için Sahtecilikle Mücadele Programı (Anti Counterfeiting and Fraud – ACF) kapsamında aktif bir şekilde eğitimler veriyor. Şirket, aynı zamanda baskı bileşenlerini üreten yasadışı işlemleri tespit etmek ve sonlandırmak için yerel ve küresel kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışıyor.