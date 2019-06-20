Türkiye, Yapay Zeka Kullanımında Bölge Lideri Oldu

Microsoft ve Ernst&Young tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Kuzey Afrika ve Orta Doğu (MEA) bölgesinde yapay zeka kullanımı değerlendirildi. Araştırma sonucunda Türkiye’nin bölgenin lideri olduğu ortaya çıktı.

Yapay zeka, son yıllarda büyük bir yükseliş trendi içerisinde. Her ülke, farklı ölçeklerde de olsa yapay zeka yatırımlarında bulunuyor. Microsoft ve araştırma şirketi Ernst & Young, yapay zeka kullanımı üzerine kapsamlı bir rapor hazırladı. Raporda stratejik önem, kullanım alanları, farkındalık, yatırımlar gibi farklı kriterler göz önüne alındı. Rapora göre ülkemizdeki şirketlerin %80’i, yapay zeka stratejisini doğrudan üst düzey yönetimde ele alıyor. Bölgede %28 olan pilot yapay zeka teknolojilerinin kullanımında da Türkiye, %35 ile öne çıkıyor.

Raporda, 5 ülkeden 100’den fazla şirket yöneticileriyle görüşmeler yapıldı. “Artificial Intelligence in Middle East and Africa” adlı raporun sonuçları İstanbul’da açıklandı. Açıklamayı Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu ve EY CESA (Orta, Doğu, Düneydoğu Avrupa ve Orta Asya) Bölgesi Dijital Lideri Onur Doğan yaptı.

Şirketlerin %25’i yapay zekayı stratejik dijital öncelikleri arasında gördüğünü belirtilirken, %60’ı ana faaliyetleri için yapay zekanın önemini kabul ediyor. Ülkemizdeki şirketlerin %15’i, kendilerini yapay zeka olgunluğu açısından gelişmiş olarak değerlendiriyor. Türkiye bu alanlarda en yüksek yüzdelere sahip ülke olarak dikkat çekiyor. Ülkemizdeki şirketler, yapay zeka gündemini hem teknolojik gereklilik hem de iş süreçlerini iyileştirme açısında yönetiyor. Bu anlayışın benimsenme oranı ülkemizde %55, bölgede ise %43 seviyesinde.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, yatırımlarında ve odaklarında birinci sırada yer alan yapay zeka sayesinde bireylerin, şirketlerin ve kurumların önemli rekabet avantajları kazandığını belirtti.

Türkiye’deki şirketlerin yapay zeka yaklaşımlarından memnun olduğunu, dijital dönüşüme ayak uydurduklarını söyleyen Kansu, yine de yapılacak işler olduğunu, daha iyi veri yönetimine ve şirket içi becerilerin gelişimine ihtiyaç olduğunu belirtti. Microsoft Türkiye Genel Müdürü, şirketlerin önce insan, sonra teknoloji anlayışını benimsediklerini, kendilerinin de sundukları hizmet ve ürünler sayesinde Türkiye’deki şirketlerin daha fazlasını başarmalarına katkıda bulunduklarını söyledi.

EY CESA Bölgesi Dijital Lideri Onur Doğan ise, yapay zekanın uzun süredir gündemde olsa da şirketlerin gündeminde üst sıralara son yıllarda girdiğini belirtti. Doğan, EY olarak bu çalışmalarında mevcut yaklaşımı ortaya koyduklarını ve öngörüler oluşturduklarını söylerken, sözlerine “Unutulmamalıdır ki; olgunluk analizlerinde üst sıralarda yer alan şirketler hem yönetim seviyesinde hem de sahada yapay zekâyı sahipleniyorlar.“ şeklinde devam etti. Onur Doğan’a göre şirketler, bu yolculuğu tek başına gerçekleştirmenin zor olduğunu düşünüyor. Şirketlerin yaklaşımları ise değişiklik gösteriyor. Doğan’a göre şirketler, temel hizmet biçimlerinin deeğişmeyeceğini ancak iş yapış biçimlerinin etkileneceğini düşünüyor ve ona göre yeni hizmetler ve ürünler geliştiriyor.

Yapay zeka ülkemizde en çok tahminleme, otomasyon, içgörü oluşturma, hizmetlerin kişisel hale getirilmesi ve önlem almak için kullanılıyor. Şirketlerin en çok faydalandığı yöntem ise makine öğrenmesi olarak göze çarpıyor.

Raporda, şirketlerin yapay zeka olgunlukları sekiz kategoride ele alındı. Bu kategoriler İleri Analitik, Veri Yönetimi, Yapay Zeka Şiderliği, Açık Kültür, Yeni Teknolojiler, Çevik Geliştirme, Üçüncü Taraflarla İş Birliği ve Duygusal Zeka olarak belirlendi. Türkiye, İleri Analitik kategorisinde 5 üzerinden 3,4 puan, veri yönetiminde ise 5 üzerinden 3,6 ile en yüksek puanı aldı. Ülkemiz, yapay zekaya duygusal zeka ekleme yetkinliği alanında ise 5 üzerinden 2,6 puanla en düşük sırada yer aldı.

Yapay zekadan en çok Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Medya ve Finansal Hizmetler, Sağlık, Üretim ve Kaynaklar, Profesyonel Hizmetler, Perakende, Altyapı ve Taşımacılık sektörleri en üst sıralarda yer alıyor.

Rapora ülkemizden Tüpraş, Opet, THY, Arçelik, Allianz Türkiye, Setur, Jolly Tour, Migros, CarrefourSA, Teknosa, TEB, Vakıf Emeklilik, Yapı Kredi Bankası ve BKM bulunuyor.