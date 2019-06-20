Ford destekli yapay zeka geliştiricisi Argo AI, Amerika'da bulunan iki şehrin HD haritasını çıkarmayı başardı. Bu haritayı yapay zeka teknolojisine dahil eden Argo AI, otonom araçların yollarda bulunan nesneleri daha net bir şekilde tespit etmesine imkan sunuyor. Argoverse olarak adlandırılan bu teknoloji, araştırmacılar ve diğer otonom araç sektörü üzerinde çalışanların kullanabilmesi için ücretsiz olarak sunuldu.

Ford tarafından desteklenen ve geliştirdiği yapay zeka teknolojileriyle otonom araç teknolojilerinin gelişimine destek olan Argo AI, geliştirdiği son yapay zeka teknolojisini araştırmacıların ve diğer otonom teknoloji geliştiricilerinin kullanabilmesi için ücretsiz olarak paylaştı. Şirketin genel amacı HD harita teknolojisi kullanarak yoldaki nesneleri belirlemek, izlemek ve bu nesnelerin anlık yön değişimleriyle birlikte hareketlerini algılamak ve tahmin yürütmek. Argo AI, bu amaç doğrultusunda 'Argoverse' isimli yeni bir teknolojiyi kullanıma sundu. Bu teknoloji, iki HD haritadan oluşuyor. Bu haritalar Amerika'nın Pittsburgh ve Miami şehirlerinde bulunan yolları içeriyor ve trafiğin akış yönü, zemin yüksekliği ve engebeleri de bünyesinde barındırıyor.

Bu özelliklerinin yanı sıra Argoverse; bölgedeki kontrolsüz kavşakları, araçların ani şerit değişiklikleri gibi 300 binden fazla hareket tahminini de içeriyor. Trafik takip internet sitelerindeki verileri anlık olarak test edebilme desteğine de sahip olan Argoverse, sistemde bir hata varsa bu hatayı tespit edip düzeltme yapabiliyor.

Argo AI'nin çalışmaları bugüne kadar ücretsiz olarak sunulan ilk yapay zeka teknolojisi değil. Ancak Argo AI'nin kullanmakta olduğu HD harita teknolojisi, hem otonom araçlar hem de geliştiriciler için büyük faydalar sağlıyor. Haritaların sahip oldukları yüksek çözünürlükler, yolda bulunan çukurları ve kasisleri algılayabiliyor. Bu da otonom aracın bu çukurlardan güvenli bir şekilde kaçınmasına olanak sağlıyor.

Eğer Argo AI'nin geliştirmiş olduğu bu yapay zeka teknolojisi hakkında daha fazla bilgi almak ve dosyalarına sahip olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.