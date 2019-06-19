Google tarafından Street View'da kullanılmak üzere trafik işaretlerini kontrol eden bir yapay zekâ geliştirildi.

Yolda gidiyorken birçok trafik işaretinin tam olarak okunmadığını fark etmişsinizdir. Bu durum sürücülerin akıllarını karıştırdığı gibi aynı zamanda trafiği de oldukça tehlikeye atıyor. Google'ın sokakları fotoğraflayıp 360 derecelik dijital ortama aktardığı Google Street View için geliştirilen bir yapay zekâ ise hasar görmüş okunmayan trafik tabelalarını tespit ediyor ve bunu yetkililere bildiriyor.

İlk olarak 2007 yılında tanıtılan Google Street View'ın asıl amacı, bütün halka açık alanlara kayıt altına almak ve internet ortamına aktarmak. Bilim insanları tarafından fark edilen ve üretilen bir yapay zekâ ile uygulamaya geçirilen trafik tabelalarını kontrol yönteminin birçok trafik kazasının önüne geçeceği tahmin ediliyor.

Google için üretilen sistemin %96 doğruluk oranıyla büyük bir başarıya ulaştığı kaydediliyor. Yapay zekânın tabelaları çeşitlerine göre ayırmasının ise %98 doğruluk oranına sahip olduğu belirtilirken oluşturulan sistemin önümüzdeki yıllar içerisinde tam işlevsel bir şekilde hayata geçirilebileceği söyleniyor.