Yapay zekâ sevgililere yönelik yapılan araştırmaya göre Türkiye'de bu sayı 250 bini aşmış durumda ve uzmanlar birçok açıdan uyarıda bulunuyor.

Globalde giderek artan yapay zekâ sevgili uygulamalarının etkileri Türkiye'de de görülmeye başlandı. Güncel verilere göre Türkiye'de tam 250 bin kişi sanal ilişkilerle duygusal bağ kurmuş durumda. Uzmanlarsa bu dijital aşk furyasının psikolojik ve sosyal riskler barındırdığı konusunda uyarıyor.

Yapay zekâ sevgili uygulamalarında kullanıcılar, hayallerindeki partneri detaylıca tasarlayabiliyor. Saç renginden ses tonuna, ilgi alanlarından mizah anlayışına kadar birçok özellik kişiselleştirilebiliyor. Öyle ki bazı kullanıcıların eski eş veya sevgililerinin karakteristik özelliklerini sanal partnerlerine yansıttığı dahi biliniyor.

Uzmanlar sosyal ve veri güvenliği açısından uyarıyor

Uzmanlar, yapay zekâ sevgili deneyiminin sosyal izolasyonu artırabileceği ve özellikle gençler ile yalnız bireylerde bağımlılık yaratabileceği konusunda endişeli. Hatırlayacağınız üzere ABD'de yaşanan trajik bir vakada bir genç yapay zekâ sevgilisiyle kurduğu bağ sonrası intihar etmişti.

Veri güvenliği konusu da bir başka endişe. Alanında uzman isimler, uygulamalarda duygusal bağ kuran kişilerin özel bilgilerini paylaşma eğiliminde olduğunu belirtiyor. Özellikle de yapay zekâ ile olan sohbetlerde kişisel bilgi ve verilerin tam anlamıyla güvende olmaması da veri güvenliği endişesini doğuruyor.

İstatistikler, yapay zekâ sevgili uygulamalarını kullananların %60'ının kadın olduğunu gösteriyor. Bu durum, yalnızlık ve onay ihtiyacı gibi psikolojik faktörlerin bu uygulamalara yönelimi artırdığını düşündürüyor.