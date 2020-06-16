Suzuki'nin alt firması olan Maruti markasının ilk olarak 2000 yılında satışa sunduğu Maruti Suzuki Alto, 16 yıl üst üste Hindistan'ın en çok satan otomobili oldu.

Hindistan'da Maruti Suzuki Alto hayranlığı son 16 yıldır hız kesmeden devam ediyor. Genellikle daha bütçe dostu otomobil ve motosiklet modelleri üreten Suzuki'nin alt markası Maruti, hâlihazırda Hindistan merkezli bir üretici. Bu nedenle Hindistan halkına sağlayabildikleri ekstra güvence ve düşük fiyatlar sayesinde Maruti Suzuki Alto modeli son 16 yıldır Hindistan'ın en çok satan otomobili hâline gelmiş durumda. Ayrıca ilk kez otomobil satın alan insanların büyük biri kısmı da düşük yakıt tüketimi, kullanışlılık ve güvenlik gibi sebeplerden dolayı Maruti Suzuki Alto'yu tercih ediyor.

2000 yılının eylül ayında piyasa sürülen Maruti Suzuki Alto, ilk olarak 2004 yılında Hindistan'ın en çok satan otomobili unvanını kazandı ve bugüne kadar bu unvanını korumaya başardı. Maruti Suzuki'nin resmi sitesinde paylaştığı bilgilere göre bu başarıyı, 'Maruti Suzuki Alto'nun eşsiz modern tasarımına, kolay manevra yapabilmesine, düşük yakıt tüketimine ve geliştirilmiş güvenlik özelliklerine' borçlular.

Maruti Suzuki Alto'nun başarısının 16. yıl dönümü kutlandı:

Maruti Suzuki şirketinin satış ve pazarlama başkanı Shashank Srivastava, bugün Maruti Suzuki'nin kendi sitesi üzerinden kutlamalarla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Shashank Srivastava, Maruti Suzuki Alto'nun 16 yıl üst üste Hindistan'da en çok satan otomobil olmasıyla ilgili şu sözleri söyledi:

"Alto, sürekli Hindistan otomotiv endüstrisindeki yeni kalite standartlarının belirleyicisi olarak 16 yıl boyunca, giriş seviyesi otomobil pazarını ve rekabeti domine etmeyi başardı. Bu eşi benzeri bulunmayan başarıyı Maruti Suzuki Alto'nun modern tasarımına, yüksek manevra kabiliyetlerine, düşük yakıt tüketimine, yüksek güvenlik önlemlerine ve fiyat olarak ulaşılabilirliğine borçluyuz. Bu güçlü özellikleriyle Hindistan'daki ilk arabasını alan kullanıcıların %76'sı ilk araçları olarak Maruti Suzuki Alto'yu tercih ediyor."

Yeni aerodinamik tasarımıyla ve son getirilen ekstra güvenlik önemleriyle Maruti Suzuki Alto, müşterilerine oldukça tatmin edici bir sürüş deneyimi sağlıyor. Güvenlik önlemleri çerçevesinde, sürücü ve yolcu hava yastıkları, ABS, EBD, geri park sensörü, yüksek hız uyarı sistemi ve emniyet kemeri uyarı sistemi bulunan Alto ayrıca, 1 litre benzin başına 22,05 km ve 1 kg sıkıştırılmış gaz (CNG) için 31,56 km yolculuk etme olanağı sağlıyor.