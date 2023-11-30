Türkiye'de Yollar Otonom Araçlar İçin Uygun mu?

Otonom araçların kullanımı dünya genelinde giderek yaygınlaşıyor. Peki Türkiye'de durum ne? Şartlar ülkemizde otonom araçlar için ne kadar uygun?

Otomotiv teknolojisi her geçen gün evrilerek gelişim seyrini devam ettiriyor. Gelişimin en hızlı ilerlediği süreçlerden biri ise otonom araçlar ve otonom sürüşün yaygınlaşması. Örneğin ABD ve Çin başta olmak üzere bazı ülkelerde çalışmalarına ve kullanımına start verilen otonom taksiler var.

Bu araçlar sensörler ve kamera aracılığı ile nesneleri izleyerek trafik kurallarına uygun şekilde hareket kabiliyetine sahipler. Tamamen sürücüsüz olarak yolcuları alıyor, gidecekleri noktaya götürüyorlar. Kullanan pek çok kişinin deneyimi ise olumlu görünüyor.

Teknoloji bu yöne evriliyor, peki ülkeler nasıl adımlar atıyor?

Yapay zekâ teknolojisinin de katkısıyla daha iyi bir performans sunan araçların kullanımının önümüzdeki yıllarda Avrupa'da daha da artırılması planlanıyor. Avrupa'da Almanya ve Fransa, otonom araçlar konusunda öncü ülkeler olurken İngiltere de düzenlemeler ve izinler ile otonom sürüş sürecini hızlandırmaya çalışıyor.

ABD ve Çin zaten bu konuda oldukça öndeler ve hem otonom sürüş hem de otonom taksi gibi hizmetler giderek yaygınlaşıyor. Ayrıca Japonya da otonom araçlar konusunda öncü ülkelerden biri ve yollarda yasal olarak otonom araçlara izin veren ilk ülkelerden biri.

Test aşamaları sürüyor

Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri, Cruise otonom taksilerin bir süredir ABD’nin belli bölgelerinde test edildiğini hatırlatarak yetkililerin herhangi bir trafik karmaşası durumunda nasıl bir yol izleyeceklerinin de merak konusu olduğunun altını çiziyorlar.

Otonom sürüşe sahip araçların insan kulağının algılayamayacağı kadar küçük ses dalgaları yaydığını, ses dalgalarını ölçebildiğini hatırlatan Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri, sistemin kameralarla birlikte çalıştığını; yolda tabela, yaya, canlı ve cansız nesneleri algıladığını vurgulayarak bunun güvenlik açısından önem taşıdığının altını çizdiler.

Peki Türkiye'de durum ne?

Türkiye'de 2021 yılında gerçekleştirilen ilk test sürüşü sonrası otonom araç kullanımı başladı. Ancak henüz ABD, Japonya ya da Çin'de olduğu kadar yaygın değil. Yine de Seviye 3 olan şartlı otomasyona kadar otonom araçlar ülkemizde de kullanıma sunulmuş durumda.

Seviye 3, yani şartlı otomasyon, aracın yolu takip edip kendine kendine gidebildiği ancak sürücünün güvenlik gerekçesiyle direksiyona ve pedallara belirli aralıklarla dokunması gereken seviye.

Seviye 3'ten sonra ise tam otonom sürüş deneyimi başlıyor. Ancak bu henüz Japonya, Fransa, Almanya, ABD, Çin gibi birkaç ülke dışında kullanılmıyor.

Türkiye'de otonom sürüşün henüz çok yaygın olmamasının sebeplerinden biri de henüz yolların otonom sürüş için uygun halde olmaması. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bu konuda önemli adımları bulunuyor.

Akıllı ulaşım sistemleri (AUS) oluşturulması amacıyla mevcut altyapıyı "otonom sürüşe" uygun hale getirecek adımlar atan Bakanlık, bu bağlamda şehirlerde sürdürülebilir, verimli, konforlu ve güvenli ulaşım hizmetlerinin sunulmasını amaçlayan AUS ile ilgili tüm çalışmaların koordine edilmesi, mevzuat düzenlemelerinin yapılması, strateji ve politikaların belirlenmesine yönelik pek çok çalışma yürütüyor.

Otonomda öne çıkan otomobil modelleri hangileri?

Peki bu teknolojiyi hangi araç ve modeller kullanıyor? İşte otonom sürüş barındıran araçlardan bazıları:

BMW: 2021 BMW 2 serisi Coupe, BMW 4 serisi, i3,X1, X2, Z4, X3, X4, X5, X6, X7

Mercedes-Benz: 2021 Mercedes-AMG GT, Mercedes-Benz G serisi, Mercedes-Benz Sprinter

Tesla: 2021 Tesla model 3, model S, model X, model Y

Acura: 2021 Acura ILX, 2021 Acura LDX, 2021 Acura TL

Alfa Romeo: 2021 Alfa Romeo Giulia, 2021 Alfa Romeo Stelvio

Audi: 2021 Audi A4, A5, A6, A7, A8, E-tron, Q3, Q5, Q7, Q8

Türkiye genelinde 300 den fazla bayi bulunan Otorapor Oto Ekspertiz tarafından hazırlanmıştır.