Türknet, İnternet Fiyatına Yüzde 17 Zam Yaptığını Duyurdu

Türkiye'nin en popüler internet servis sağlayıcılarından biri olan Türknet, internet fiyatlarına önümüzdeki aydan itibaren geçerli olmak üzere zam yaptığını duyurdu. Türknet, açıklamasında söz konusu zammın gerekçelerini de belirtti.

Son yıllarda popülerliği gittikçe artan Türknet, kullanıcılarına pek de hoş olmayan bir sürpriz yaptı. Taahhütsüz hizmet anlayışı ile çoğu kullanıcının bir numaralı tercihi olan Türknet, artan maliyetleri gerekçe göstererek internet fiyatlarına zam yapmak zorunda olduklarını açıkladı.

Türknet, söz konusu zamma gerekçe olarak yükselen döviz kurunu, altyapı sağlayıcılarının yapmış olduğu fiyat zammını ve yıllık enflasyonu gerekçe gösterirken; Özel İletişim Vergisi'ne (ÖİV) yapılan zammın ve veri kullanımındaki artışın da bu konuda etkili olduğunu belirtti.

Türknet'in söz konusu fiyat zammıyla ilgili yapmış olduğu açıklama şu şekilde;

"Size en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımız ve yatırımlarımız sürekli devam ediyor. Ancak aynı oranda maliyetlerimiz de artıyor.

Yükselen kurlar, hizmet aldığımız firmaların yansıttığı artışlar, yıllık enflasyon oranı gibi sebeplerin yanında bu yıl ek olarak Özel İletişim Vergisi'nin (ÖİV) yükselmesi ve veri kullanımının %29 artması fiyat artışı yapmamızı kaçınılmaz hale getirdi. Biz her zaman olduğu gibi kullanıcılarımızı düşünerek bu artışı olabilecek en minimum miktarlarda yapmaya çalıştık.

Yılda bir kez yaptığımız fiyat artışı ile temmuz ayı itibariyle kullandığınız hizmetin fiyatı 99,90 TL olacak."