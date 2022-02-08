Son yıllarda gelişen teknoloji sayesinde televizyonlarımız çok daha ince ama aynı zamanda kırılgan hale geldiler. TV ekran koruyucu hem televizyonları darbelerden koruyor hem de ışığın zararlarını önlüyor. TV ekran koruyucu ne işe yarar, görüntüyü bozar mı yakından bakalım ve bazı ekran koruyucu modellerini görelim.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte evlerimizin demirbaşı olan televizyonlar artık hantal birer cihaz değil, tasarımı ile evlerimize şıklık katan birer teknoloji harikasına dönüştü. Maalesef bu cihazlar inceldikçe darbelere karşı daha dayanıksız oldular ve yüksek çözünürlükte sundukları görüntü bazı kullanıcıları rahatsız eder hale geldi. Neyse ki bir TV ekran koruyucu ile tüm bu sorunları aşmak mümkün.

Kullanıcılar TV ekran koruyucu görüntüyü bozar mı diye endişe ediyor, haklılar. Çünkü binlerce lira harcayıp harika bir görüntü sunmasını beklediğimiz televizyonun görüntüsünün bozulmasını istemeyiz. Bu, hangi koruyucuyu kullandığınıza göre değişir. Gelin TV ekran koruyucu ne işe yarar, görüntüyü bozar mı yakından inceleyelim ve güvenle kullanabileceğiniz bazı TV ekran koruyucu modellerine bakalım.

TV ekran koruyucu ne işe yarar?

TV ekran koruyucunun iki temel görevi vardır; televizyonu korumak ve izleyiciyi korumak. Güçlü bir TV ekran koruyucu, televizyon canımını darbelere karşı korur. Kaliteli bir TV ekran koruyucu, televizyon izlerken göz yorulmasına neden olan ışığı filtreleyerek izleyiciyi korur. Yani TV ekran koruyucu pek çok kişi için olmazsa olmazdır.

TV ekran koruyucu görüntüyü bozar mı?

Görüntünün bozulması, hangi TV ekran koruyucuyu kullandığınıza göre değişen bir durumdur. Eğer ekran ışığını filtreleyen bir koruyucu kullanıyorsanız görüntü kalitesi değişecektir. Ancak yalnızca koruma görevine sahip bir koruyucu kullanıyorsanız görüntü kalitesinde bir değişiklik olmayacaktır.

En iyi TV ekran koruyucu tavsiyeleri:

Mobays Tv Ekran Koruyucu 165 Ekran

Notvex 147 Ekran Tv Ekran Koruyucu

Etiasglass Arçelik A55L 6750 5B Uyumlu Tv Ekran Koruyucu

Etiasglass Hi-Level 39Hl550 ile Uyumlu Tv Ekran Koruyucu

Notvex Ekran Koruma Camı

Etiasglass Axen Ax32Dab3037-B ile Uyumlu Tv Ekran Koruyucu

TVBOXGLASS TV Ekran Koruyucu

Camdan 6 kat daha esnek: Mobays Tv Ekran Koruyucu 165 Ekran

65 inç televizyonlarla uyumlu olan Mobays Tv Ekran Koruyucu 165 Ekran modeli, kırılma ve çizilmeye karşı özel olarak üretilmiştir. 8K televizyonlarda hatta 3 boyutlu görüntülerde bile herhangi bir bozulmaya neden olmaz. Cama göre 6 kat daha esnektir. Özel yapısı sayesinde uyumlu televizyonların tümüne kolayca takılabilir ve kırılma ihtimalini neredeyse tamamen ortadan kaldırır. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Camdan 8 kat daha esnek: Notvex 147 Ekran Tv Ekran Koruyucu

58 inç televizyonlarla uyumlu olan Notvex 147 Ekran Tv Ekran Koruyucu, aynı ekran boyutuna sahip tüm marka ve model televizyonlarla uyumludur. 3D, 4K, 8K yayınlarda herhangi bir görüntü kaybı yaratmaz. Normal cama göre 8 kat daha esnektir. Sıvı teması, kırılma, çizilme gibi durumlara karşı %100 koruma sağlar. Montajı son derece kolaydır. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Asla fark edilmez: Etiasglass Arçelik A55L 6750 5B Uyumlu Tv Ekran Koruyucu

Birinci sınıf malzemeden üretilmiş olan Etiasglass Arçelik A55L 6750 5B Uyumlu Tv Ekran Koruyucu, 3 mm kalınlığındadır. 80 dereceye kadar olan sıcaklıklara, sıvı temasına, çizilmelere ve kırılmalara karşı dayanıklıdır. Birebir ölçüsü ile kullanıldığı zaman asla fark edilmez. Cama göre çok daha esnektir. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Darbe alınca dağılmaz: Etiasglass Hi-Level 39Hl550 ile Uyumlu Tv Ekran Koruyucu

3 mm kalınlığa sahip olan Etiasglass Hi-Level 39Hl550 ile Uyumlu Tv Ekran Koruyucu, standart bir televizyon ekranına göre 8 kat daha sağlamdır. 80 dereceye kadar olan sıcaklıklara, sıvı temasına, çizilmelere ve kırılmalara karşı dayanıklıdır. Cama göre çok daha esnek olduğu için darbe alması halinde dağılmayacaktır. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

3D, 4K, 8K yayınları bile bozmaz: Notvex Ekran Koruma Camı

Üretildiği özel hammade sayesinde görüntüyü direk olarak geçiren Notvex Ekran Koruma Camı; 3D, 4K, 8K gibi yayınlarda bile herhangi bir görüntü bozukluğuna neden olmuyor. 3 mm kalınlığındadır ve normal cama göre 8 kat daha sağlamdır. Tak-Çıkar kullanımı sayesinde herkes tarafından kolayca monte edilebilir ve kolayca çıkarılabilir. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

İnce ve güçlü: Etiasglass Axen Ax32Dab3037-B ile Uyumlu Tv Ekran Koruyucu

Standart televizyon ekranlarına göre 8 kat daha sağlam olan Etiasglass Axen Ax32Dab3037-B ile Uyumlu Tv Ekran Koruyucu, 3 mm kalınlığındadır. Camdan daha esnek olduğu için kırılma durumunda dağılmaz. 80 dereceye kadar olan sıcaklıklara, sıvı temasına, çizilmelere ve kırılmalara karşı dayanıklıdır. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Uzun yıllar kullanılabilir: TVBOXGLASS TV Ekran Koruyucu

Listemizdeki en uygun fiyatlı model olan TVBOXGLASS TV Ekran Koruyucu, 3 mm kalınlığında ve akrilik yapıdadır. Televizyon ekranında oluşabilecek tüm kırılma ve çizilmelere karşı dayanıklıdır. Uzun yıllar kullanıldığında bile koruyucu üzerinde sararma ve kararma olmaz, böylece televizyonunuzun da görüntü kalitesi bozulmaz. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Televizyonunuzu her türlü darbeye karşı koruyan TV ekran koruyucu ne işe yarar, görüntüyü bozar mı gibi merak edilen soruları yanıtladık ve güvenle kullanabileceğiniz TV ekran koruyucu modellerini listeledik. Listemizdeki ürünlerin fiyatları, farklı alışveriş sitelerinde yer alan farklı kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.