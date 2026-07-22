Twitch, platforma yepyeni ebeveyn kontrolleri ekledi. Artık çocukların yayın yapması tamamen engellenebilecek.

Dünyanın en büyük canlı yayın platformu konumundaki Twitch, çocuklar tarafından da sık kullanılan bir platform. Bu yüzden de şirketin sürekli çocukları korumaya yönelik hamleler yaptığını görüyorduk. Şimdi ise Twitch’e yepyeni ebeveyn kontrolleri eklendiği açıklandı.

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Platform bünyesinde sunulan yeni ebeveyn kontrolleri sayesinde aileler, 13 ile 17 yaş arasındaki çocuklarının Twitch hesaplarını kendi ebeveyn hesaplarıyla eşleştirebilecek. Ayrıca direkt kısıtlama gibi sert önlemler de alabilecekler.

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Ebeveynler, çocukların yayın yapmasını engelleyebilecek

Hesap ayarları içerisindeki Aile Merkezi sayfası altında yer alan yeni özellik, ebeveynlere hem yönetim imkanı sağlıyor hem de gençlerin haftalık platform aktivitelerini özetleyen e-postalar gönderiyor. Twitch, söz konusu ebeveyn ayarlarının şimdilik isteğe bağlı sunulduğunu ancak gelecekte daha fazla denetim aracının eklenebileceğini söylüyor.

Yeni denetim araçlarının sunduğu en dikkat çekici imkanlardan biri, ebeveynlerin gençlerin bizzat canlı yayın yapmasını tamamen engelleyebilmesi. Bunun yanı sıra Twitch'in özel mesajlaşma sistemi ebeveynler tarafından devre dışı bırakılabiliyor. Bu kısıtlama aktif edildiğinde, reşit olmayan kullanıcıların doğrudan mesaj göndermesi ya da alması engellenmiş oluyor. Böylece gençlerin platform üzerinde tanımadıkları kişilerle birebir iletişime geçmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ayrıca ebeveynler artık cihazlar genelinde geçerli olacak şekilde esnek günlük kullanım süreleri belirleyebilecekler. İçerik güvenliği tarafında ise kumar, yetişkin dereceli oyunlar, cinsel temalar gibi etiketler taşıyan hassas yayınların arama sonuçlarında veya önerilen akışlarda görünmesi engellenebilecek. Yapılan düzenlemeye göre, ebeveyn kontrolü altındaki bir genç kullanıcı 18 yaşına bastığı anda hesabı ebeveyn hesabından otomatik olarak ayrılacak.