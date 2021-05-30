Ali Babacan, Jahrein'in 'Ali Babacan'ı ve partisini Mavi AKP olarak görüyorum, bu algıyı yıkmak için geleceklerse gelsinler' sözleriyle yaptığı daveti kabul etti. Babacan, Jahrein'in 'sert bir yayın olur' sözleriyle sürdürdüğü davetini 'Yarın DM'den haberleşelim' diyerek yanıtladı.

Twitch, son dönemlerde artan popülaritesi ve özellikle de genç nesle ulaşıp onlarla iletişim kurmanın mantıklı bir yolu olduğu için siyasiler tarafından da çok ilgi görmeye başladı. İlk olarak Mansur Yavaş'ın Pqueen'in yayınına konuk olmasıyla başlayan bu hareket, adeta siyasiler arasında popüler bir akıma dönüştü ve bir bir yeni isimleri Twitch semalarında görmeye başladık.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gençlerle iletişimde olmak için kendi Twitch kanalını açarken; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bir sonraki genel seçimde bağımsız milletvekili adayı olacağını açıklayan Twitch yayıncısı Jahrein'in yayınına konuk oldu. Ancak önümüzdeki günlerde Twitch'de izlediğimiz siyasilerin sayısı artacak gibi görünüyor. Listeye eklenen yeni isim ise geçmişte ülkemizde Dışişleri ve Ekonomi Bakanlığı yapmış olan Ali Babacan.

'Ali Babacan'ı ve partisini ''mavi AKP'' olarak görüyorum'':

Ali Babacan'ı Twitch'e getiren ise yine yayıncı Jahrein'in bir yayınında sarf ettiği sözler oldu. Babacan'ın yeni kurduğu Deva Partisi'ne yönelik olarak ''Ali Babacan'ı ve partisini mavi AKP olarak görüyorum, bu algıyı yıkmak için geleceklerse gelsinler ve çok sert bir yayın olur onu da söyleyeyim'' sözleriyle olası bir yayının bol sürtüşmeli geçeceğinin de sinyallerini veren Jahrein'in bu talebine Ali Babacan'da yanıt geldi.

Resmi Twitter hesabında videoyu paylaşan Babacan, ''Elbette katılmayı çok isterim. Yarın DM'den haberleşelim, hangi gün olacağına beraber karar verelim'' sözleriyle Jahrein'e yanıt verdi. Bu geri dönüşü Jahrein "Hadi bakalım! Yine yakalandık. Tabii ki ayarlayalım. Uygun bir günde gençlerin sorularını yöneltelim." diyerek karşıladı. Yayının ne zaman gerçekleşeceğine dair henüz bir bilgi yok. Ancak yayının büyük bir ilgi görmesini bekleyebiliriz.