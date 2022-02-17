Son Dakika: Twitter'a Erişim Sorunları Yaşanıyor

Gelen son haberlere göre popüler sosyal medya platformu Twitter'a şu sıralarda erişim sorunları yaşanıyor.

Sosyal medya platformları gün geçtikçe daha da yaygınlaşıyor. Hepimizin bildiği gibi de dünya üzerinde milyonlarca insan, günlerinin çoğunu bu platformlarda geçiriyor. Ancak bu mecralarda bazı sıkıntıların yaşanması da kaçınılmaz olabiliyor.

Geçtiğimiz aylarda Instagram, Facebook ve WhatsApp’ta tarihin en büyük erişim sorunlarından biri yaşanmıştı ve birçok kullanıcı bu platformlara bir süre ulaşamamıştı. Geçtiğimiz hafta ise bir başka popüler sosyal medya platformu olan Twitter’da kısa süreliğine dünya çapında erişim sorunu oluşmuştu. Şimdi ise yine Twitter’da erişim sorunları yaşanmaya başladı.

Kullanıcılar Twitter'a erişim sorunları yaşıyor

Gelen haberlere göre popüler platformda şu sıralarda erişim sıkıntıları yaşanıyor. Bazı hesapların uygulamaya ve internet sitesine hiç erişim sağlayamadığı, bazılarında ise bağlantının yavaş olduğu ve medyaların yüklenmediği ifade ediliyor. Bu da haliyle tüm kullanıcıların 'Twitter çöktü mü?' sorusuna cevap aramasına sebep oldu.

Twitter, sorunu araştırıyor

Dünya genelinde yaşandığı bildirilen sorun hakkında bilgi talep edilen Twitter'ın 'sorunu araştırdığı' açıklandı: Ancak Twitter'ın API'sinde herhangi bir soruna dair bir işaret görülmüyor.

Detaylar geliyor…