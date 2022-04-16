Twitter, önümüzdeki günlerde Twitter Blue abonelerinin test etmesine olanak sağlayacağı yeni düzenleme özelliğiyle şimdiden tartışmalara konu oldu. Bazı analistler, bu özelliğin tweet geçmişimizin saklanmasına olanak sağlayacağını düşünüyor.

Twitter kullanıcıların en çok canını sıkan şeylerden biri de bir tweeti paylaştıktan sonra düzenleme yapamıyor olmalarıydı. Twitter'ın bu özelliği uzun bir süredir konuşulsa da hiçbir zaman hayata geçirilememişti. Neyse ki geçtiğimiz günlerde bu can sıkıcı durumdan kurtulacağımıza dair ilk sinyaller gelmiş ve ardından paylaşılan bir videoyla özelliğin ilk görünümü kullanıcıların beğenisine sunulmuştu.

Twitter’ın bu yeni özelliği çok sayıda kullanıcıyı mutlu etmiş olsa da bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Twitter’da yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Jane Manchun Wong, bu özelliğin kötü amaçlı kişilerin kullanabileceği bir ‘açık kapı’ bıraktığını iddia etti.

Tweetleriniz dijital bir iz bırakabilir

Twitter’ın düzenleme özelliğini duyurmasının üzerinden henüz kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen, tartışmalar beraberinde geldi. Çok sayıda kişi bu özellikle ilgili endişlerini dile getirdi. Manchun Wong da bu isimlerden biriydi. Wong’a göre, düzenlenen tweetlerin eski halleri ve taslakları dijital bir iz bırakarak geçmiş tweetlerin bir şekilde saklanmasına olanak sağlıyor. Bazı eleştirmenler de Wong’un bu söylemlerine katılarak, bazı eklemeler yaptı ve bu özelliğin kamuoyunu yanlış yönlendirebileceğine ve kötüye kullanılabileceğine değindi.

Twitter’dan bu düzenlemelerle ilgili küçük video dışında pek bir bilgi paylaşılmadı. Bu özelliğin nasıl işleyeceği, eski tweetlerin bir kopyasının saklanıp saklanmayacağı ya da görünürlüğü ile ilgili henüz bir açıklama yok. Tabii ki tweet geçmişinin herkese açık hale getirilmesi durumunda bunun büyük bir sorun teşkil etmesi oldukça olası. Ancak yine de attığımız tweetlerde sonradan fark ettiğimiz bir yazım yanlışını düzeltmek gibi basit sorunlar için oldukça güzel ve olması gereken bir çözüm olduğunu düşünüyoruz. Tabii bu özelliğinin nasıl işleyeceği ile ilgili de yakın bir zamanda Twitter’dan yeni açıklamalar bekliyoruz. Belki de yeni uygulama hakkında çok da endişelenecek bir şey olmadığı söylenip içimize su serpilebilir.