Gelen haberlere göre şu sıralarda Twitter'da erişim sorunları yaşanıyor. Popüler platformun sitesinin çalışmadığı, mobilde ise profil ve mention'larda erişim sorunun yaşandığı ifade ediliyor.

Hepimizin bildiği üzere milyonlarca insanın gününün çoğunu geçirdiği sosyal medya platformları, gün geçtikçe daha da yaygınlaşıyor. Hâliyle bu tarz platformlarda yaşanan erişim sorunları da birçok insanın işlerinin aksamasına, neden oluyor.

Geçtiğimiz aylarda Meta şirketine bağlı olan dev sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp’ta ‘tarihin en büyük erişim sorunu’ olarak nitelendirilen bir sorun yaşanmış, milyonlarca insan bu uygulamalara erişememişti. Şimdi de gelen haberler bir başka dev sosyal medya platformu olan Twitter’da geçtiğimiz dakikalarda erişim sorunu yaşandığını gösterdi

Twitter’a kısa bir süre erişim sorunu yaşandı

Çeşitli türlerdeki dijital hizmetlerde yaşanan arıza ve sıkıntıları paylaşan Downdetector.com’dan edinilen verilerde 11 Şubat, yani bugün saat 20.30 civarlarında Twitter’a erişim sorunu yaşandığı ifade edildi. Biz de o sıralarda masaüstünden Twitter’ın internet sitesine girmeye çalıştığımızda ‘Bir hata oluştu ama endişelenmeye gerek yok, senden kaynaklanmıyor’ mesajı ile karşılaştık. Ayrıca gelen diğer şikayetlerde mobil uygulamada ana sayfada bir sorun olmadığı; profillerde ve mention’larda ise erişim sorunu yaşandığı aktarılırken Tweetdeck gibi üçüncü parti uygulamaların çalıştığı ifade edildi. Bunun yanı sıra yaşanan sorunun küresel olduğu da gelen haberler arasında yer aldı.

Yaşanan sorun ile ilgili Twitter tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak erişim sıkıntılarından bir süre sonra hem mobil uygulamada profiller ve mention'larda yaşanan sorunların, hem de dev platformun internet sitesindeki genel erişim probleminin düzeldiği gözlemlendi.