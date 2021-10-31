Mark Zuckerberg’in Alnı, Bir Twitter Kullanıcısı Sayesinde Paralel Evren Yolculuğuna Çıktı

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Twitter’da Jame adlı bir kullanıcı, Mark Zuckerberg’in şirketinin yenilenen tabelası önünde çektiği selfie'sine birbirinden eğlenceli fotomontajlar yaptı. Kullanıcının paylaştığı tweetlerle, Mark Zuckerberg’in Alnı’nın paralel evren yolculuğunu derledik.

Her şey Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg’in, Facebook’un yenilenen tabelasının önünden çekilen fotoğrafıyla başladı.

Twitter’daki @videojame adlı kullanıcı Zuckerberg’in alnının bir yolculuğa hazırlandığını anlamış olacak ki ona yardım etti.

O fotoğraf:

mark zuckerberg
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Mark Zuckerberg’in geniş alnıyla uğraşmak isteyen Jame adlı kullanıcı Zuckerberg’in selfiesini, “her 10 beğeni alnını uzatıyor” notuyla paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin tweet’i beğenmesiyle kullanıcı, Zuckerberg’in alnını dünyanın derinliklerine uzattığı fotomontajlar yaptı.

Tweet’e beğeniler geldikçe Mark'ın alnı, fotoğraf karesinden çıktı. Başlarda gökyüzüne uzanan Mark; bulutların üzerine çıktı, uçaklarla çarpıştı, Dünya’dan uzaklaştı, Ay’ın içinden geçti… Yetmedi, en sonunda da paralel evrene ulaştı, klasik şeritten geçerek Mark’ın yerine geçti. Gelin, Mark Zuckerberg’in Alnı’nın paralel evren yolculuğuna birlikte bakalım.

 

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"Her 10 beğeni alnını uzatıyor"

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mark zuckerberg

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mark zuckerberg

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mark zuckerberg
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mark zuckerberg

"Odadan çıktı"

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mark zuckerberg

"O anladı"

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mark zuckerberg

"Tekrar yukarı sanırım"

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mark zuckerberg
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"Ah kahretsin"

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"Uzun bir alınla bile çok kötü"

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mark zuckerberg

"Ay!!"

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mark zuckerberg

"Şunun nasıl parladığına bakın"

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mark zuckerberg

"Her zaman tüm verilerimizle ne yapacağını merak etmişimdir, şimdi her şey mantıklı geliyor"

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mark zuckerberg
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mark zuckerberg

"Bu paralel dünya mı?"

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mark zuckerberg

"Mark yıkıcı bir şekilde klasik işaretten geçiyor"

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mark zuckerberg

"Yok daha neler"

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