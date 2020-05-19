Twitter Üzerinden Yeni Canlı Türü Keşfedildi

Twitter denilince aklımıza genel olarak tweet atmak, sevdiğimiz insanları, kurumları ve gündemi takip etmek geliyor fakat Twitter üzerinden yeni bir canlı türü keşfetmek hiç aklınıza gelmiş miydi? Bilim insanları, Twitter'da paylaşılan bir kırkayak fotoğrafında neredeyse mikroskobik sayılabilecek yeni bir mantar türü keşfetti.

Geçtiğimiz günlerde Twitter'da çok ilginç bir olay yaşandı. Kopenhag Üniversitesi'nin Doğa Tarihi Müzesi departmanında entomoloji uzmanı olan Ana Sofia Reboleira, bir akademisyen arkadaşının Twitter'da paylaştığı Kuzey Amerika Kırkayağı fotoğrafının üzerinde garip iki küçük nokta olduğunu fark etti. İlk olarak bu noktaların parazit olduğunu düşünen Reboleira, çalıştığı müzede bulunan Kuzey Amerika Kırkayağı örneklerini inceledikten sonra fotoğrafta bulunan noktalardan aynısını diğer örnekler üzerinde de keşfetti ve bu noktalar daha önce hiç kimse tarafından fark edilmemişti.

Sonradan yapılan araştırmalarla bu noktaların, kırkayakların üreme organlarında bulunan besinlerle beslenen parazit benzeri bir mantar türü olduğu ortaya çıktı. Reboleira, bu keşfi hakkında "Bildiğimiz kadarıyla Twitter üzerinden ilk defa yeni bir canlı türü keşfedildi" ifadesini kullandı. Bilim insanları, yeni keşfedilen bu mantar türüne Twitter'da keşfedilmesi dolayısıyla Troglomyces twitteri adını verdi.

İşte yeni canlı türü 'Troglomyces twitteri'

Troglomyces twitteri, Laboulbeniales mantar ailesine mensup ve yaklaşık olarak 100 mikrometre boyutunda, ayrıca hayatının tamamını tek bir erkek veya kadın kırkayak üreme organı üzerinde geçiriyor ve bu da Troglomyces twitteri'ye sporlarını yayması için mükemmel bir fırsat sağlıyor. Başını yapıştığı dokunun içerisine sokarak oradaki besin ve yapı maddelerinden beslenen Troglomyces twitteri, kuyruk kısmını ise olası bir çiftleşme sonucunda karşı tarafa sporlarını bırakabilmek için hazırlıyor. Bu bulgular, Troglomyces twitteri'nin neden sadece üreme organları çevresinde yaşama alanı oluşturduğu sorusuna da yanıt verilmesini sağlıyor.

Laboulbeniales ailesine mensup mantarların kırkayaklara bulaşması, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'da sıklıksa gözlemlense de daha önce bu bulguya Kuzey Amerika'da hiç rastlanmamıştı. Laboulbeniales mantarlarının çoğunun son 6 yılda keşfedilmesi üzerine Reboleira, daha bu türde birçok parazit ve mantarın ilerleyen zamanlarda keşfedileceğini söylüyor.