Sosyal medya devi Twitter, hacklenmiş içeriklere karşı aldığı önlemlere bir yenisini daha ekleyerek içerikleri kaldırmak yerine onları etiketlemeye başlayacak. Bu sayede insanlar, içerikleri okurken önceden bilgilenmiş olacak.

Sosyal medya devi Twitter, zaman zaman istemeden oldukça kötü sonuçlar doğurabilen bazı paylaşımlara ev sahipliği yapan bir platform haline dönüşebiliyor. Bu içeriklerin bir kısmıysa bazı kötü amaçlı yanlış ya da yalan bilgi yaymaya çalıştığı içerikleri barındırabiliyor.

Twitter'da Tweetle birlikte paylaşılan ve hacklenme içeren herhangi bir içerik, diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi hemen platformdan kaldırılıyor. Bu tür içerikler insanları yanlış fikirlere yönlendirebileceğinden insanlara da zarar verebiliyor. Ancak Twitter, bu tür paylaşımlar için yeni bir önlem almayı düşünüyor.

Twitter, içerikleri kaldırmayacak:

Twitter'ın yöneticilerinden birisi olan Vijaya Gadde, platformda yaptığı bir paylaşımda Twitter'ın artık bu tür içerikleri platformdan kaldırmayacağını açıkladı. Ancak bu, tüm içeriklerin kaldırılmayacağı anlamına gelmiyordu. Eğer içerik hackerların kendileri tarafından yayınlandıysa o içerik silinecekti.

Açıklamanın devamına göre içerikleri artık kaldırmayacak olan Twitter, bunun yerine paylaşımları etiketlemeye başlayacak. Platform, içeriklerin manipüle edilmiş içeriğe sahip olabileceğine dair bir etiket koyarak diğer Twitter kullanıcılarını bilgilendirecek. Twitter'ın içerik paylaşma veya bağlatılama için uyguladığı tüm kurallar, aynı şekilde uygulanmaya devam edecek.

Twitter'da bu tür bir önlemi tetikleyen son olaylardan birisi, eski ABD Başkan Yardımcısı ve güncel Başkan Adayı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ı içeren bir haberdi. Haber yayınlandıktan sonra aslında bu içeriğin bir hacklenmenin sonucu olduğu ortaya çıkmıştı.

Twitter'ın bu tür içerikleri kaldırıyor olması aslında yanmaya başlayan ateşi daha da körüklüyordu. Zira hali hazırda insanlara yayılan bir içerik platformdan kaldırıldığında insanlar bunu daha fazla yaymaya başlayabiliyorlardı. Yeni önlem sayesindeyse Twitter, içeriklere etiket ekleyerek içeriği okuyan insanların bu içeriğe dikkatle yaklaşmalarını sağlayabilecek.