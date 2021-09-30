Twitter’ın yakında kavuşması beklenen NFT özelliğinin ilk denemelerinden birisi, bugün bir yazılım geliştirici tarafından paylaşıldı. Özellik, sahip olunan NFT’lerin sergilenmesini ve profil fotoğrafı olarak kullanılabilmesini kapsıyor.

Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey, uzun bir süredir kripto para sektörüne olan ilgisini dile getiriyor. Dorsey, son zamanlarda Twitter’ın kripto para sektöründe de yer edineceğini açık açık belirtiyor ve projelerin devam ettiğini söylüyor. Sosyal medya devinin bu sektöre atılmasını sağlayacak alanlardan biriyse NFT olacak.

Dijital bir varlığın koleksiyonluk bir ürüne dönüştürüldüğü ve yalnızca bir kişi tarafından sahiplenebileceği NFT’ler, Twitter’a da gelecek. Özellik hakkında henüz net bilgiler bulunmuyor olsa da bugün, NFT’lerin Twitter’da nasıl bir yer edinebileceğini canlı canlı gördük. Yazılım mühendisi Mada Aflak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda henüz deneme aşamasında olan bir özelliği gösterdi.

NFT özelliği böyle gözükebilir:

Mada Aflak’ın yayınladığı videoda Twitter’da profil fotoğrafınızı sahip olduğunuz bir NFT’yle değiştirebileceğimizi görüyoruz. Twitter’da profil fotoğrafını seçtiğimiz bölümde karşımıza ‘NFT Seç’ seçeneği çıkıyor. Bu seçeneği seçtikten sonra Twitter hesabımıza bir cüzdan bağlıyoruz ve sahip olduğumuz NFT’lerden birisini profil fotoğrafı olarak seçiyoruz.

Bununla birlikte kripto para cüzdanımızı hesaba bağlamamızla birlikte profilimize de yeni bir sekme geliyor. ‘Koleksiyon’ isimli bu sekmede sahip olunan tüm NFT’ler diğer Twitter kullanıcılarının görebileceği bir şekilde sergileniyor. Bunun dışında videoda herhangi bir bilgi yer almıyor.

Mada Aflak’ın paylaştığı videoda gösterilen özellik, kendisinin de belirttiği üzere yalnızca bir denemeden ibaret. Dolayısıyla bu özelliğin Twitter’a kesin olarak gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Fakat önümüzdeki süreçte Twitter’ın kripto para sektörüne atılmasıyla ilgili yeni haberler duyacak gibiyiz.