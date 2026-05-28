''AI Çılgınlığı Pahalıya Patlıyor, Verimlilik Sağlanamıyor'': Uber COO’sundan Yapay Zekâ Dünyasını Karıştıran Açıklama

Uber COO’sunun yapay zekâ maliyetleriyle ilgili çıkışı teknoloji dünyasında yeni bir tartışmayı alevlendirdi. Tokenmaxxing kavramının yeniden gündeme taşındığı açıklamalar, şirketlerin yapay zekâ yarışında verimlilik yerine giderek artan maliyet baskısıyla karşı karşıya kaldığını ortaya koyuyor.

Deniz Şen Deniz Şen /

Business Insider’da yayımlanan röportajda Uber COO’su Andrew Macdonald, şirketlerin yapay zekâ kullanımını artırmasının her zaman daha yüksek verimlilik anlamına gelmediğini söyledi. Macdonald, özellikle AI sistemlerine harcanan büyük bütçelerin somut sonuç üretip üretmediğinin artık daha fazla sorgulanmaya başladığını ifade etti.

Macdonald’ın açıklamaları teknoloji dünyasında son dönemde sıkça kullanılan 'tokenmaxxing' kavramını yeniden gündeme taşıdı.

Andrew Macdonald: ''Bu harcamaları açıklamak zorlaşıyor.''

Uber yöneticisi röportajında, artan token kullanımının doğrudan daha iyi ürünler ortaya çıkardığını gösteren net bir bağlantı görmediğini söyledi. Macdonald’a göre şirket içinde daha fazla AI kullanılıyor olsa da bunun gerçekten daha fazla yararlı özellik üretip üretmediği tartışmalı durumda. Macdonald ayrıca AI sistemlerinin dışarıdan bakıldığında ücretsizmiş gibi görünebildiğini ancak işin arkasında çok büyük sunucu ve işlem maliyetleri bulunduğunu ifade etti. Uber’in yıllık AI bütçesini yılın ilk dört ayında tükettiğine yönelik iddialar da bu tartışmaların büyümesine neden oldu.

'Tokenmaxxing' tartışması yeniden gündeme geldi

'Tokenmaxxing' terimi, şirketlerin çalışanları daha fazla token tüketmeye yani daha yoğun AI kullanmaya yönlendirmesini tanımlıyor. Ancak son dönemde birçok teknoloji çalışanı, bunun ciddi maliyet oluşturduğunu ve her zaman gerçek verimlilik sağlamadığını savunuyor. Özellikle NVIDIA gibi şirketlerin yükselişinin de bu yoğun AI harcamalarıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Büyük dil modelleri, çalıştırıldıkları her sorguda ciddi işlem gücü tüketiyor. Bu durum da şirketler için milyarlarca dolarlık altyapı yatırımı anlamına geliyor.

Özetle teknoloji dünyasında şu anda tartışılan konu, şirketlerin yapay zekâyı gerçekten verimli kullandığı mı yoksa sırf trend olduğu için aşırı şekilde mi yatırım yaptığı. Andrew Macdonald ve 'Tokenmaxxing' kavramı da tam olarak bunu eleştiriyor; yani daha fazla AI kullanmanın her zaman daha iyi sonuç anlamına gelmediği, aksine şirketlere ciddi maliyet yükü oluşturabileceği konuşuluyor.

