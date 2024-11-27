Ubisoft'un geliştirdiği yepyeni bir oyun ortaya çıktı. Oyunun, Animal Crossing'den ilham alan ve Minecraft benzeri inşa yapısına sahip bir yapım olacağı ifade edildi.

Assassin’s Creed’den Far Cry’a kadar birçok farklı türden oyunla tanıdığımız Ubisoft, yeni projeler üstünde çalışmaya devam ediyor. Insider Gaming tarafından ortaya atılan yeni bir iddia ise şirketin geliştirdiği yeni oyun hakkında bizlere ilk detayları sunuyor.

İddiaya göre şirket, şu anda efsane Nintendo oyunu Animal Crossing’den esinlenen bir simülasyon oyunu geliştiriyor. Oyunun başında ise Gotham Knights’ın eski kreatif direktörü Patrick Redding’in olduğu aktarılmış.

Minecraft benzeri bir yapıya sahip olacak

Henüz resmî ismi bilinmeyen oyunun “Alterra” kod adına sahip olduğu da gelen bilgiler arasında. Ayrıca yapımda Minecraft benzeri inşa elementlerinin olacağı da belirtilmiş. Hem Animal Crossing hem de Minecraft’tan ilham alan bir oyunun oyunseverler için heyecan verici olacağını söylemek yanlış olmaz.

Oyunda oyuncular, Matterlings ismi verilen NPC’lerle dolu bir adanın ev sahipliğini üstlenecekler. Bu Matterling’lerin, büyük kafaya sahip kurgusal ve gerçek hayattan canlıların karışımını andıran ilginç yaratıklar olacağı söyleniyor.

Kullanıcılar, ayrıca oyunun dünyasında buldukları kaynaklarla eşyalar inşa edebilecekler. Bu dünyada farklı türden kaynaklar, farklı Matterling’ler, benzersiz düşmanlar, malzemeler ve daha fazlasıyla karşılaşacaklar. Başka oyuncularla da karşılaşabilecekleri eklenmiş.

Oyunun ne zaman çıkacağı konusunda maalesef bir bilgi yok. Ancak en az birkaç yıl beklememizin gerekebileceği aktarılmış.