Ekip biçmeli, hayvan yetiştirmeli ve üretim yapmalı oyunları bir kere oynamaya başladık mı uzun süre bırakamıyoruz. Bilime göre ise bunun ardında bazı sebepler yatıyor.

Çiftlik oyunları, yaş fark etmeksizin herkesi bağımlı hâle getirebiliyor. Ekip biçiyorsun, onlarla yeni şeyler üretiyorsun, verilen görevleri yapıyorsun…

Hatta bu çiftlik oyunlarının sadece çiftlikle sınırlı kalmadığı bile oluyor. Çeşitli animasyonları, bu çiftlik oyunlarına uyarlayabiliyorlar. Konsept ne olursa olsun, hiç bitmeyen bir emek döngüsü oluyor ve bağımlı hâle geliyoruz. İyi ama neden?

Gerçek hayattaki işimizden böyle bir tatmin alamıyoruz.

Psikolog Jamie Madigan, bu konuyla ilgili şöyle diyor: “Gerçek hayattaki işiniz stresli olabilir ancak çiftlik oyunlarındaki gibi hayali işler çok daha tatmin edici. Dünyadaki işlerle birlikte gelen belirsizlik, çaresizlik ve başarısızlık denklemden çıkarılıyor.”

Basitçe söylemek gerekirse bu oyunlar; net hedefler, açık geri bildirimler, üstesinden gelinebilir zorluklar ve öngörülebilir ödüller veriyor. Ancak gerçek hayattaki işimizde böyle bir durum söz konusu değil.

Rahatlama ve mental sağlık yönetimi için olumlu sonuçları var.

Ekim 2021’de yayımlanan bir Steam inceleme çalışmasında araştırmacılar, çiftlik oyunları gibi oyunların rahatlama ve zihinsel problemlerin yönetimi açısından faydalı olduğunu buldu.

Şehrin keşmekeşinden kaçıp bir köye yerleşmek gibi, çiftlik oyunu benzeri oyun döngülerinde kendimizi iyi hissediyoruz. Ayrıca izleyeceğimiz yollar, inşa edeceğimiz şeyler hakkında özgürlüğümüz oluyor.

Oyunun içinde vakit geçirdikçe çiftliğimize duygusal yatırım da yapmış oluyoruz. Gerçek dünyadan kaçmak için kalıcı bir çözüm olmasa da normalde alamadığımız olumlu geri bildirimleri bu oyunlardan alıyoruz.

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