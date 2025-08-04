Bakan Açıkladı: Uçaklarda Powerbank Kullanımı Yasaklanabilir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçaklarda powerbank kullanımının yasaklanması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü aracılığı ile havayolu şirketlerine tavsiyede bulunduklarını açıkladı.

İstanbul-Seul seferini gerçekleştiren Asiana Airlines'e ait bir yolcu uçağı, Kazakistan hava sahasında seyir halindeyken beklenmedik bir durumla karşılaşmıştı. Bir yolcunun powerbankini koltuk arasına düşmesi ve cihazın çıkarılamaması üzerine, kabin ekibi olayı pilota bildirdi. Güvenlik riski oluşturabileceği endişesiyle kaptan pilot, İstanbul Havalimanı’na geri dönme kararı aldı.

Yaşanan bu olay sonrası Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), uçuş güvenliği adına yeni önlemler alınması yönünde tavsiyelerde bulundu. Bu gelişmenin ardından Türk Hava Yolları (THY), içerisinde lityum batarya bulunan "akıllı bagajlar"la ilgili önemli bir karar açıkladı. THY, lityum bataryası çıkartılamayan akıllı bagajların kabin ya da kayıtlı bagaj olarak taşınamayacağını duyurdu. Bataryası ayrılabilen akıllı bagajların ise yalnızca batarya çıkarılarak taşınmasına izin verilecek. Ayrılan bataryaların, kabin içinde kısa devreye karşı korunaklı şekilde taşınması zorunlu kılındı.

Konuyla ilgili son açıklama bakandan geldi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, powerbank gibi taşınabilir elektronik cihazların darbe, sıkışma ya da ezilme durumlarında yangın riski oluşturduğunu belirterek, uçaklardaki emniyetin bu gibi riskler karşısında her şeyden önce geldiğini vurguladı. Geçmişte Güney Kore'de yaşanan ve powerbank patlaması sonucu çıkan uçak yangınını hatırlatan Uraloğlu, “Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması için SHGM aracılığıyla hava yolu şirketlerimize, uçuş sırasında powerbank kullanımının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk” dedi.

Uraloğlu açıklamasının devamında, uluslararası havacılık standartlarına uyumun hayati önem taşıdığını ifade ederek, yolcuların taşınabilir elektronik cihazları güvenlik kurallarına uygun şekilde taşımasının uçuş emniyeti açısından kritik olduğunu belirtti.