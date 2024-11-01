Birçoğumuz iş, eğitim ya da tatil sebebiyle uçakları kullanıyoruz ve havaalanına ayak bastığımız andan itibaren merak ettiğimiz bazı sorular oluyor. Bunlardan biri de içeriğimizde değineceğimiz, kulaklık girişlerinin neden ikili ya da üçlü olduğu.

Uçaklar ve uçak yolculuğu hakkında bildiklerimiz sınırlı ve bazı şeyler saçma gelebiliyor. Mesela uçaklara neden hep soldan biniyoruz? Hostesler neden ellerini arkalarında tutuyor? Bu soruların cevabını verdiğimiz içeriklerimizi, en sona bırakacağız. Gelelim bugünkü konumuza.

Bluetooth kulaklıklar çıktığından beri günümüzde pek karşılaşmasak da bazı uçaklarda karşımıza çıkan ikili veya üçlü jack girişli kulaklıkların ve adaptörlerin sebebini açıklayalım.

İlk sebep, hırsızlık.

Bu kulaklıklar, uçağa özel tasarlandığı ve kendiniz için kullanamayacağınız intibasını uyandırıyor. Bir kulaklık küçük bir maliyet gibi görünse de, koskoca bir hava yolu şirketi için bu kulaklıkların sürekli çalınması büyük bir maliyet anlamına geliyor. O yüzden 'tak-kullan' tarzı, alışkın olduğumuz 3.5mm jack'lı kulaklıklar tercih edilmiyor.

Kulaklıkların çalışmama ihtimali ortadan kaldırılmaya çalışılıyor.

Birçoğunuzun bildiği üzere uçuşa dair güvenlik bilgileri yolculara iletilmeden uçağın kalkışını hiçbir şekilde yapmaması gerekir. Bu kulaklıklar; çift jack girişinden, stereo sesi tek bir mono ses olarak size iletiyor gibi görünse de işin aslı öyle değil. İki jacktan da tek bir mono ses veriliyor.

Yani iki girişten biri bozulsa dahi sesi aynı şekilde alabilirsiniz. Her ne kadar Türkiye’de, özellikle iç hat uçuşlarda denk gelmesek de bazı uçakların uçuş güvenliği ile ilgili bilgileri ekrandan video yoluyla ilettiğini düşünürseniz, bu sesleri duymanız kendileri için bir zorunluluk.

Az önce bahsettiğimiz güvenlik kaygısından yola çıkarak, kendi kulaklığınızın kullanılması istenmiyor.

Dış sesi kesen, önemli duyurular esnasında pilotu veya kabin görevlilerini duyamayacağınız bir kulaklığa da sahip olabilirsiniz. Hâliyle iletişimsizlik, acil bir durum olduğunda yaşanabilecek en kötü senaryoları hazırlar.

Bu sebeple standart olarak tasarlanmış kulaklıkları kullanmanız gerekiyor. Kendi kulaklığınızı bu adaptörlere takamayacağınız için, hava yolu şirketleri bu ihtimali de ortadan kaldırmak istiyor.

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