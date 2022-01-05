Veri kaybı yaşamak, günümüz bilgisayar kullanıcılarının en büyük sorunlarından bir tanesi. Üstelik kaybolan ya da silinen verileri profesyonel yardımla kurtarmak çok pahalı. iBeesoft Free Data Recovery ise bu işi ücretsiz yapabilmesi ve Windows 11 uyumluluğu ile dikkat çekiyor.

Bilgisayar ve internet teknolojilerinin yaygınlaşması ile yaşantımız dijital bir hale büründü. Öyle ki artık en bireysel işlerimizden profesyonel yaşantımıza kadar her şeyi bilgisayar üzerinden gerçekleştiriyoruz. Hal böyle olunca da veri güvenliğimiz kritik bir hal almaya başladı. İnsanlar, kullandıkları depolama birimlerinde hem özel hem de profesyonel hayatlarının bir kopyasını tutuyorlar.

Ancak zaman zaman, bazen ufak bir dalgınlık bazense teknik arızalar nedeniyle veri kaybı yaşayabiliyoruz. İşte bu noktada, Windows PC’lerde kaybolan ya da silinen dosyaları geri getirmeye yarayan yazılımlar ön plana çıkıyor. Şimdi sizlere, bu gibi istenmeyen durumlarda yardımcınız olacak en iyi ücretsiz veri kurtarma yazılımından bahsedeceğiz. Bu yazılım, “iBeesoft Free Data Recovery”...

iBeesoft Free Data Recovery, Windows 11 uyumluluğuyla öne çıkıyor

iBeesoft Free Data Recovery’nin ön plana çıkan ilk özelliği, Microsoft’un yeni işletim sistemi Windows 11 ile tam bir uyum içerisinde çalışıyor. Windows 11 için Ücretsiz Veri Kurtarma Yazılımı bu özelliği sayesinde kaybolan ya da yanlışlıkla sildiğiniz verilere ulaşmak, Windows 11’de de mümkün. Ayrıca bu yazılım üzerinden fotoğraflardan videolara, 1.000’den fazla silinmiş veriye ulaşabiliyorsunuz. Bu da iBeesoft Free Data Recovery’yi hem bireysel dosyalarınız hem de profesyonel yaşantınızda kullandığınız dosyalar için kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Bazı yazılımlar, veri kurtarma konusunda kısıtlamalarla doludur. Örneğin taşınabilir diskler ya da diğer depolama birimlerinden veri kurtarmak zordur. iBeesoft Free Data Recovery ise bu durumu ortadan kaldırıyor. Bu uygulamayı kullanarak sabit ya da taşınabilir diskler ile USB belleklerdeki verilerinizi kurtarabilirsiniz.

Herhangi bir sebepten ötürü silinmiş ya da kaybolmuş olan dosyalar, bazen bozulabilirler. Bu durum, özellikle de fotoğraf ve video gibi dosya türlerinde can sıkıcı olabilir. iBeesoft Free Data Recovery’nin etkili özelliklerinden bir tanesi de bu. Yazılım, kaybolan veya silinen fotoğraf ile videoların onarılmasına da imkan tanıyor.

iBeesoft Free Data Recovery, 2 GB’ye kadar veri kurtarma işlemini ücretsiz olarak yapabiliyor. Bu boyut, pek çok kullanıcı için en önemli verilerin kullanılabileceği anlamına geliyor. Eğer bu kadar avantaj sunan özelliklere sahip ücretsiz bir veri kutarma yazılımı olan iBeesoft Free Data Recovery ile tanışmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.