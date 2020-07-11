Persona 4 Golden, Yarım Milyon Oyuncuya Ulaştı

Video oyun geliştiricisi Atlus, geçtiğimiz ay Steam'de satışa sunularak PC platformu için çıkış yapan Persona 4 Golden'ın bir ay gibi kısa bir sürede 500.000'i aşkın oyuncuya ulaştığını duyurdu. Şirket, yapılan paylaşımda tüm oyunculara teşekkür etti.

İlk olarak 14 Haziran 2012 tarihinde PlayStation Vita için piyasaya sürülen rol yapma oyunu Persona 4 Golden, aradan geçen 8 yılın ardından geçtiğimiz günlerde Steam’de satışa sunularak PC platformu için çıkış yapmıştı. Steam üzerinde şu anda 99 TL’den satılan RPG oyunu, bir ay gibi kısa bir sürede oldukça yüksek oyuncu sayılarına ulaşmayı başardı.

Duyuruyu resmi Twitter hesabından yapan oyun geliştiricisi Atlus, PC platformu için Steam üzerinden satışa sunulan oyunun bir ay gibi kısa bir sürede 500.000 oyuncu sayısını aştığını açıkladı. Şirket, yaptığı paylaşımda kısa sürede böyle bir başarıya imza atmalarına imkân sağlayan tüm oyunculara da teşekkür etti.

Persona 4 Golden nasıl bir oyun?

2008 yılında PlayStation 2 için piyasaya sürülen Persona 4’ün gelişmiş bir versiyonu olan Persona 4 Golden, ilk olarak 2012 yılında PlayStation Vita için satışa sunulmuştu. Bugüne kadar başka herhangi bir platformda yayınlanmayan oyun, pek çok kişi tarafından şimdiye kadar yapılmış en iyi Japon RPG oyunlarından bir tanesi olarak görülüyor.

Pek çok farklı detayın yer aldığı bu oyunda, bir karakterin hikâyesine eşlik ediyoruz. Özellikle anime hayranlarının büyük beğenisini kazanan oyunun bu kadar ilgi görmesinin en önemli nedenlerinden biri ise yan karakterler. Oyun, fazlasıyla detaylı bir şekilde işlenen yan karakterler, akıcı senaryo ve macera dolu dakikalar ile anime türünde RPG sevenlere eğlence dolu anlar vadediyor.

Persona 4 Golden, şu anda Steam’de 99 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Oyunun Digital Deluxe versiyonu ise 120 TL’lik bir fiyata sahip. Buradaki bağlantıya tıklayacak oyunun Steam sayfasına ulaşabilir, oyun hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilir ve oyunu satın alabilirsiniz.