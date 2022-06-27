Ukrayna Ordusu İçin Çıplak Fotoğrafların Satıldığı Platform

Ukrayna ordusuna destek için kurulan TerOnlyFans isimli bir platform, Mart 2022'den bu yana yaklaşık 790 bin dolarlık fon sağladı. Platformun çalışma mantığı ise çıplaklık üzerine kurulu...

Rusya, bundan birkaç ay önce, 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'ya resmen savaş açtı. O gün bugündür devam eden çatışmalar, en çok da Ukrayna'yı zorda bıraktı. Neticede Rusya gibi dev bir ülke ile karşı karşıya gelmek kolay bir şey değildi. Ülkesini satıp, kaçmak yerine direnmeye karar veren Ukraynalılar ise gerek silahlı gerekse silahsız desteklerle Rusya'ya direnmeye çalışıyorlar. Şimdi sizlere, bir grup Ukraynalının orduya para toplamak için başlattığı ilginç bir girişimden bahsedeceğiz.

Bir grup Ukraynalı, Mart ayında "TerOnlyFans" isimli bir platform kurdu. OnlyFans'tan esinlenilerek kurulan bu platformda çıplak görüntülerini satan Ukraynalılar, Mart 2022'den bu yana 789 bin 076 dolar bağış toplamayı başardılar. Platform ile ilgili açıklamalarda bulunan Nastassia Nasko, çıplak fotoğraflarını satmaktan gocunmadığını, bu projenin Rus işgali sona erene kadar devam edeceğini ifade ediyor. Peki TerOnlyFans fikri nasıl akıllara geldi?

Şakayla karışık bir tweet, orduya yaklaşık 790 bin dolarlık fon sağladı

Nastassia Nasko, verdiği bir röportajda bu fikrin nasıl gerçek bir hale geldiğini de anlattı. Nasko, Rusya'nın kuşattığı ilk kentlerden bir tanesi olan Kharkiv'den bir tanıdığını kurtarmak istemiş ve bunun için de şakayla karışık bir tweet atarak, yakınını kurtaran kişiye çıplak fotoğrafını göndereceğini söylemiş. Çok sayıda mesaj alan Nastassia Nasko, bunun üzerine bir kişiye çıplak bir fotoğraf attığını, fotoğrafı alan kişinin de Kharkiv'de bulunan tanıdığını kurtardığını ifade ediyor. İşte bu yaşananlar, Ukrayna ordusuna yaklaşık 790 bin dolarlık bir fon sağlamış oldu ki bu para hiç de azımsanabilecek düzeyde değil.

TerOnlyFans ekibi, doğrudan Ukrayna ordusu için bağış toplayan kuruluşlara bağış yaptırıyor. Bağış yapan kullanıcı, aldığı makbuzu platformda seçtiği bir kişiye gönderiyor. Yapılan incelemeler sonucunda da o kişiden çıplak fotoğraf alınıyor. Yani TerOnlyFans üyeleri, bağışlara hiçbir şekilde karışmıyor. Platformun ne zaman kapanacağı sorusunu da yanıtlayan Nastassia Nasko "Putin öldüğünde veya Rusya saldırganlığını durdurduğunda, bu projeyi sonlandıracağız.” ifadelerini kullandı.