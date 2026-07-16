Pek İlgi Görmemişti: Ülkemizde Yasaklı Olan Roblox'un O Özelliği Kapatılıyor!

Roblox, 2023 yılında duyurduğu görüntülü görüşme özelliğini kapatacağını açıkladı.

Roblox, 2023 yılında büyük bir heyecanla duyurduğu ve kullanıcıların kendi avatarları aracılığıyla görüntülü görüşme yapmasına olanak tanıyan Roblox Connect servisini kapatma kararı aldı. Gerçek dünyadaki mimikleri ve hareketleri doğrudan dijital karakterlere aktaran bu yenilikçi teknoloji, ne yazık ki platformdaki oyuncuların ilgisini çekmeyi başaramadı ve zamanında da tepki çekmişti.

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Şirketten yapılan resmî açıklamaya göre özellikle 13 yaş ve üzeri kullanıcılar özel aramalarını ve arkadaşlarıyla iletişimlerini bu servis yerine, platformun daha popüler olan "Party Voice" (Parti Sesi) özelliği üzerinden gerçekleştirmeyi tercih ediyor.

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Görüntülü görüşme özelliği artık devre dışı

Roblox sözcüsü Angela Allison, teknoloji yayını The Verge'e yaptığı açıklamada kararı şu sözlerle doğruladı:

"Roblox Connect, geliştirici tarafındaki API'leri ve özelliğin kendisi de dahil olmak üzere bugün itibarıyla sonlandırıldı. 13 yaş ve üzeri kullanıcılarımız, Roblox üzerindeki Güvenilir Arkadaşlarıyla özel sesli aramalar gerçekleştirmek için ağırlıklı olarak daha yeni olan 'Party Voice' özelliğimizi kullanıyor."

Geçtiğimiz ay geliştirici forumlarında yapılan bir paylaşımla API'lerin kapatılacağı zaten duyurulmuştu. Roblox ekibi, bu paylaşımda Party Voice özelliğinin özel sesli sohbetleri çok daha yetenekli ve günümüz oyuncularının Roblox'u kullanma alışkanlıklarına daha uygun bir şekilde gerçekleştirdiğini vurgulamıştı.