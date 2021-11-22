Ekmeğe Tarihi Zam Geliyor: "3-4 TL'ye Satılacak"

Her şeye zam geldiğine şahitlik ettiğimiz şu günlerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası, un fiyatlarının çok ciddi anlamda yükseldiğini ve zammın kaçınılmaz olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamalara göre ekmek, zamla birlikte 3-4 TL'ye satılacak.

Türkiye'de bir zam furyasının yaşandığı ve son dönemlerde her kaleme yüksek oranlarda zam geldiği sugötürmez bir gerçek. Üstelik ürünlerin fiyatları, bir süre daha yükselmeye devam edecek ve bu konuda yapacak çok da bir şey yokmuş gibi görünüyor. Bu işin sonu nereye varır bilinmez ancak yapılan son açıklamalar, temel gıda maddelerinden ekmeğe de zam geleceğini gözler önüne seriyor.

Türkiye Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası (TEÜS) Genel Başkanı Cihan Kolivar tarafından yapılan açıklamalara göre ekmek üretimi konusunda da çok büyük sorunlar yaşanıyor. Maliyetlerin kontrol edilemeyecek düzeyde arttığını ve fırınların 10 gün içerisinde kepenk kapatmaya başlayacağını belirten Kolivar, yeni fiyatların bugün itibarıyla İstanbul'daki bazı fırınlarda karşımıza çıkacağını söyledi.

Ekmek, 3-4 TL'ye satılacak

Cihan Kolivar'a göre 50 kilogramlık bir çuval un, geçtiğimiz 2 haftalık süreçte 200 TL'den 360 TL'ye yükseldi. Bu da zammı bir zorunluluk haline getirdi. Ancak zammın bir çözüm olmayacağının bilinmesini isteyen yetkili isim, 3-4 TL'ye ekmek satılmasının vatandaşın alım gücünün düştüğünün bir delili olacağını belirtiyor. Kolivar, hükümetin de belediyelerin de bu konuyla ilgili olarak harekete geçmesini istiyor.

TEÜS Başkanı Cihan Kolivar, gündeme ilişkin değerlendirmelerinde şu ifadelere yer verdi:

Bize doğalgaz ve suyu belediyeler veriyor. Ruhsatlı fırınlarda bunları en azından indirimli verin. Mesela bizde sanayi tipi doğalgaz yerine ev tipi yapın. Ruhsatsız fırınlara da doğalgaz ve su vermeyin. Çünkü onlar hem kaçak hem de kayıtdışı işçi çalıştırarak zaten maliyetini düşürüyor ve haksız rekabete neden oluyor. Bunlara belediyenin dur demesi gerekiyor ama tüm taleplerime rağmen ruhsatsız fırınlar konusunda belediye bize yardımcı olmuyor. Ruhsatsız fırınlara karşı sadece kanunu uygulasın belediyeler yeterli. Böyle giderse işini düzgün ve kanuna uygun yapan fırınlar üretim yapamayacak.