Rusya’da Apple Pay ve Google Pay Ödeme Sistemleri Yasaklandı

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri saldırının ardından ABD ve Avrupa Birliği tarafından açıklanan yaptırımlar kapsamında Apple Pay, Google Pay ve diğer dijital cüzdanların Rusya’da kullanılması yasaklandı.

Rusya-Ukrayna krizine dair sıcak gelişmeler gelmeye devam ediyor ve biz de sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Tüm gelişmeleri ve yeni haberleri en doğru şekilde Webtekno’dan takip edebilirsiniz. Son bir gelişmeye göre de bazı ödeme sistemleri Rusya’da yasaklandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın ardından ABD hükümeti ve Avrupa Birliği, Rusya’ya karşı ekonomik yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı. Bu yaptırımların ne olduğu ise tam olarak yeni yeni ortaya çıkıyor. Yaptırımların dahilinde Rus bankalarında yapılan dış işlemlere ilişkin kısıtlamalar bulunacak.

Kısıtlamalar sonucunda Apple Pay, Google Pay ve diğer sanal cüzdanlar Rusya için askıya alındı

ABD ve Avrupa Birliği’nin yaptırımları sonucunda uygulanacak kısıtlamalar ışığında Apple Pay, Google Pay ve bilimum dijital cüzdanların Rusya’da kullanılması yasaklandı. Rusya’nın en büyük 5 bankasının uluslararası işleri, bu kısıtlamalar nedeniyle sekteye uğradı. Business Insider’ın haberine göre Rusya Merkez Bankası, şu anda dövizle işlem yapamıyor.

Bu 5 Rus bankası ise şunlar: VTB Group, Sovcombank, Novikombank, Promsvyazbank, Otkritkie. İlgili Rus bankalarının müşterileri, yurt dışına çıktıklarında kartlarını ve Apple Pay, Google Pay gibi sanal cüzdanlarını kullanamayacaklar.

Ukrayna, Apple’dan Rusya’da App Store’un kullanılmasının engellenmesini istedi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mikhailo Fedorov, Cuma günü öğleden sonra bir açık mektup yayınlayarak Apple'ı Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırısına yanıt olarak Rus kullanıcılara ürün ve hizmet sağlamayı durdurmaya çağırdı.

Fedorov, Twitter hesabından açık mektubunu yayınladı ve Apple CEO'su Tim Cook ile Rusya'ya Apple ürün ve hizmetlerini tedarik etmeyi bırakmasını istemek için temasa geçtiğini söyledi. Fedorov ayrıca Rusların App Store'a erişiminin kesilmesini istediğinden de özellikle bahsetti.

Açık mektupta tam olarak şunlar yazıyor:

“Sevgili Tim,

Rusya Federasyonu, ülkeme aldatıcı ve çirkin bir askeri saldırıda bulundu. Bir düşünün ki 2022 yılında füzeler, Avrupa’nın kalbindeki mahalleleri, çocuk parklarını ve hastaneleri vuruyor.

Silahlı kuvvetlerimiz ve vatandaşlarımız Ukrayna’yı sonuna kadar savunacak. Tüm dünya Rusya’ya yaptırımlar uyguluyor, düşman büyük kayıplar yaşamalı. Ama sizin yardımınıza ihtiyacımız var; 2022 yılında modern teknoloji, belki de tanklara ve roketlere verilebilecek en iyi cevap olabilir.

Size sesleniyorum ve sadece sesimi duymakla kalmayıp Ukrayna’yı, Avrupa’yı ve tüm demokratik dünyayı bu kanlı otoriteden korumak için elinizden geleni yaparak Apple hizmetlerini ve ürünlerini Rusya’ya sağlamayacağınıza eminim.

Bu tarz bir eylemin Rusya’daki aktif nüfusu ve gençleri motive edeceğinden ve bu saygısız askeri saldırıyı durduracağından eminiz.

Sevgiler, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo FEDOROV”