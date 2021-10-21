Sony'nin yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştıığı Uncharted filmine dair fragman, filmin vizyon tarihine epey zaman varken sızdırıldı. Sony, Tom Holland'lı Uncharted'ı gördüğümüz fragmanı internetten kaldırmak için gerekli işlemleri başlattı.

Sony, bundan yaklaşık 10 yıl önce efsanevi Uncharted oyunundan esinlenerek kurgulanan yeni bir filmin haberini vermişti. Resmen kısır bir döngüye giren film için nihayet hazırlıklar tamamlandı ancak bu sefer de filmin fragmanı, vizyon tarihine 4 ay kala sızdırıldı.

Söz konusu fragman, 21 Ekim (bugün) internette sızdırıldı. Düşük çözünürlüklü bir kamera ile kaydedilen fragmanda, Nathan Drake rolünde Tom Holland'ın sahnelerine epey yer verilmiş.

Film şubat ayında vizyona giriyor

Bildiğiniz üzere film, Uncharted: Naughty Dog oyunundan epey izler taşıyacak. Fragmandan da anlaşıldığı üzere tıpkı oyunda olduğu gibi Nathan'ı kargo uçağının arkasında mücadele verirken görüyoruz.

Oyuncu kadrosunda Tom Holland dışında Victor Sullivan rolünde Mark Wahlberg, Chloe Frazer rolünde Sophia Taylor Ali ve Braddock rolünde Tati Gabrielle'i göreceğiz. Heyecanla beklenen film, 18 Şubat 2022'de vizyona girecek.