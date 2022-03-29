PlayStation'da satış rekorları kıran ve bir dönem büyük bir patlama yaşayan Uncharted serisinin mobil oyunu yeterince ilgi görmediği için kapatılıyor. Oyunun geliştiricisi Naughty Dog, konuyla ilgili açıklama yaparak uygulama mağazalarından kaldırıldığını duyurdu.

Uncharted serisi günümüzde pek çok oyunun elde edemediği başarıları elde etmeye devam ederken, oyunun geliştiricileri serinin geleceğiyle ilgili de yeni açıklamalarda bulunarak merak uyandırmaya devam ediyor. Pek çok oyunun beyaz perdeye taşındığını gördüğümüz şu günlerde, büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan Uncharted’dan da benzer bir haber gelmişti.

Oyun oynamaktan keyif alan ve oynadığı her oyunda kendini başka bir dünyanın içindeymiş gibi hissetmek isteyenler için uzun bir süredir bu ihtiyacı karşılayan Uncharted, sadece oyun serisiyle değil geçtiğimiz günlerde vizyona giren olan filmiyle de çok konuşuldu. Serinin geliştiricileri, son olarak Uncharted 5’in çıkabileceği iddiasıyla gündeme gelmişti. Bu başarıların ardından ise bu defa Uncharted, bir başarısızlık hikayesiyle karşımızda.

Uncharted’ın mobil oyunu uygulama mağazalarından kaldırıldı

Uzun yıllardır varlığını sürdüren ve büyük kitlelere ulaşan Uncharted’ın, orijinal serisini bir hayli aratan mobil versiyonu Uncharted: Fortune Hunter’dan kötü haber geldi. Her ne kadar orijinal seriyle büyük bir beğeni toplamış olsa da oyunun mobil versiyonu pek çok açıdan Uncharted hayranları için bir hayal kırıklığı olmuştu. Geliştiricilerin, Uncharted: Fortune Hunter’ın üzerine pek düşmemesi de oyuncu sayısının giderek azalmasına sebep oldu.

Çok az sayıda oyuncuya ulaşan Uncharted: Fortune Hunter’ın fişi çekildi. Naughty Dog açıklamasında “Bugün itibariyle oyun içi hazine haritaları ve küre çantaları satın alma işlemleri devre dışı bırakıldı ve oyun artık Apple veya Google Play mağazalarından indirilemiyor” sözlerine yer verdi. Naughty Dog tarafından yapılan açıklama, her ne kadar oyunun neden kapandığına dair bir bilgi içermese de pek çoğumuz bunun sebebini tahmin edebiliyoruz. Bununla birlikte oyunu daha önce indirmiş olanlar oyunu çevrim dışı olarak oynamaya devam edebiliyor ancak bu durumun ne kadar bir süre daha devam edeceği belli değil.