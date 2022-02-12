Tom Holland ve Nathan Drake Fortnite’a Geliyor

Naughty Dog’un geliştirdiği sevilen macera oyunu Uncharted, sinema perdesine taşınmadan önce birçok firma gibi Fortnite ile anlaşma yaptı. Bu iş birliği dahilinde Fortnite’ta Uncharted karakterlerini ve özel oyun modlarını görebileceğiz.

Sevilen PlayStation özel (en azından şimdilik) oyun serisi Uncharted, önümüzdeki günlerde sinema uyarlaması ile bizlerle buluşacak. Bildiğiniz gibi filmin başrollerinde Mark Wahlberg ve Spider-Man olarak tanıdığımız Tom Holland bulunuyor. 18 Şubat’ta vizyona girecek olan filmin tanıtımı adına şaşırtıcı bir şekilde (!) Fortnite ile iş birliği yapıldı.

Fortnite’a Uncharted serisinden tanıdığımız 3 karakter gelecek. Filmden Tom Holland’ın canlandırdığı Nathan Drake’i, Uncharted oyunlarının kendisinden tanıdığımız orijinal Nathan Drake’i ve yine oyun serisinden tanıdığımız ve filmde de olacak Chloe Frazer’ı Fortnite’ta yepyeni oyun modları ile oynayabileceksiniz.

Oyuna ‘Uncharted hazine haritası’ modu gelecek

İlk olarak birkaç gün önce bazı oyuncular, Fortnite’ın kodlarında ‘Uncharted hazine haritası’ oyun modunu buldu ve sızdırdı. Bu olayın ardından Epic Games, geçtiğimiz Cuma günü geç saatlerde bir internet sitesinde ‘hazine avı’nın tanıtımını bir bulmaca ile yapmaya başladı.

Bu hazine avı internet sitesinde oyuncuların 14 karakterli bir şifreyi çözmesi gerekiyordu. YouTube Fortnite içerik üreticileri ‘sicparvismagna’ olan şifreyi kısa bir sürede çözdü ve bu şifrenin ardından beliren link, yukarıda izleyebileceğiniz videoya yönlendirdi.

Fragmanda şu ana kadar sadece giyilebilir kıyafetleri görüyoruz ancak bu işbirliğinin bir parçası olarak muhtemelen ek kozmetikler de olacaktır. Epic Games Uncharted öğelerinin, Uncharted filminin yayınlanmasından hemen önce 17 Şubat'ta Fortnite'ın eşya mağazasında satın alınabilir durumda olacağını belirtiyor.