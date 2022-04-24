Borsanın son zamanlardaki çöküşü, kripto piyasasına da olumsuz yansıyabilir. İşte ünlü ekonomistin gözünden kripto piyasa tahminleri…

Ünlü ekonomist Raoul Pal, borsadaki dengesiz gidişatın kripto piyasasını da olumsuz etkileyeceği iddiasında bulundu. Özellikle son zamanlarda Bitcoin ve diğer alt coinlerde sık sık düşüş görünürken, borsa nedeniyle piyasanın daha da kötüye gitmesi tahmin ediliyor.

Goldman Sach’ın eski yöneticilerinden Raoul Pal, konuya ilişkin olarak önümüzdeki aylarda kripto para piyasasında olumsuz bir düşüşün olacağının altını çizdi. Nasdaq’ın teknik analiz açısından dip yapma eşiğinde olduğuna değinen Pal, ABD Menkul Kıymetler Borsası’nın aşağıda yer alan grafikteki desteği kırması durumunda dip yapma potansiyeline erişeceğini ifade etti.

Kripto para piyasasında düşüş bekleniyor

Deneyimli ekonomist, borsadaki düşüşün piyasada paniğe yol açacağını belirtti. Özellikle yatırımcıların da bu tip bir durum karşısında dolar ile borç senedi gibi yatırımlara yöneleceğinin de altını çizdi.

Buna ek olarak Raoul Pal, ekonomi olarak büyüme bekleyen ABD piyasasında da çöküş olacağını ifade etti. Ekonominin düşük enflasyon ve hızla yavaşlayan büyümeye doğru süratle yaklaştığını öngören Pal, büyümenin yavaşlaması halinde emtia fiyatlarının düşeceğini kaydetti

Özellikle son haftalarda kripto paralarda yaşanan düşüş gözlerden kaçmıyor. Daha evvel 50 bin dolara kadar ulaşmış Bitcoin’in, son günlerde 39 bin dolar altında seyretmesi yatırımcılar açısından ümitsizliğe neden oluyor. Şu an gözler 4 Mayıs’taki faiz kararına kaldı ve bu karara göre piyasalardaki değişikliklerin yaşanması bekleniyor.