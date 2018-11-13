Ünlü Türk YouTuber ve Kız Arkadaşı Yanarak Vefat Etti

Ünlü Youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı Nahide Cansu Kovancı, sabaha karşı çıkan yangında hayatını kaybetti.

Ünlü Youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Nahide Cansu Kovancı, Emre Özkan'ın Bağcılar'da kiraladığı stüdyoda sabaha karşı çıkan yangın sonrası yanarak can verdi.

Sabah saat 06.00 sıralarında elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangıda çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti ve daha fazla büyümesini önleyerek tamamen söndürdü. Show Haber'de yer alan bilgilere göre içeriye giren itfaiye ekipleri 2 kişinin ölü bedenine ulaştı ve bedenler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yangında hayatını kaybeden kişilerin Emre Özkan ve Nahide Cansu Kovancı olduğu tespit edildi.

İstanbul Arel Üniversitesi’nde Radyo, TV ve Sinema Bölümü okuyan Emre Özkan, çektiği birbirinden eğlenceli videolar ile sevenlerinin karşısına çıkıyordu. Ayrıca düğünlerde de piyanistlik yaparak para kazanan Özkan'ın en büyük amacı yönetmen olmaktı. Polisin olayla ilgili açtığı soruşturma sürüyor.