Güneş Sisteminin En Soğuk Gezegeni Uranüs Hakkında Daha Önce Hiç Duymadığınız 6 Bilgi

4 dk okuma süresi
2
1
0
0
0
Uranüs, Güneş Sistemi'ndeki yedinci gezegen olup, büyüklük bakımından üçüncü, kütle bakımından dördüncü sıradadır. Yunan mitolojisinden adını alan tek gezegen olan Uranüs, birçok ilginç özellik barındırıyor.

Uranüs, Güneş Sistemi'ndeki en ilginç ve gizemli gezegenlerden biridir. Güneş'ten 2.88 milyar kilometre uzaklıkta yer alan bir gaz ve buz devi.

Biz de sizler için bu dev hakkında daha önce muhtemelen bilmediğiniz 6 bilgiyi derledik!

Uranüs, Güneş'ten 2.88 milyar km uzaklıkta bulunur.

Uranüs

Mesafeye rağmen Güneş sistemindeki en soğuk gezegen unvanını elinde tutar. Uranüs'ün bulut tepelerindeki sıcaklık ortalama 76 K (-197.2 °C) olup 47 K (-226 °C) kadar düşebilir.

Neptün, Güneş'ten daha uzak olmasına rağmen Uranüs'ün daha soğuk olmasının nedeni, gezegenin çekirdeğinin diğer büyük gezegenler gibi fazla ısı yaymamasıdır.

Diğer büyük gezegenlerin çekirdekleri çok sıcak olup büyük miktarda kızılötesi radyasyon yayarken Uranüs'ün çekirdeği, o kadar soğumuştur ki artık çok az enerji yayar.

Güneş Sistemi'ndeki tüm gezegenler eksenleri etrafında dönerler ancak Uranüs'ün eksen eğikliği tam olarak 99 derece olup âdeta yan yatarak döner.

Uranüs

Diğer gezegenler, dönme eksenleriyle Güneş'in yörüngesine biraz eğimli olurken Uranüs neredeyse tamamen yana yatmış bir şekilde döner.

Bu da Uranüs'ün Güneş etrafında bir top gibi yuvarlanmasına neden olur. Eksen eğikliği, Uranüs'ün geçmişte büyük bir çarpışma yaşadığının bir göstergesi olabilir. Çarpışma, gezegenin eksenini bu derece eğmiş olabilir.

Uranüs'te bir gün yaklaşık 17 saat sürer.

Uranüs

Ancak gezegenin eksen eğikliği nedeniyle bir kutbu Güneş'e dönükken diğer kutbu karanlıkta kalır. Bu durum, Uranüs'te bir kutup gününün ve gecesinin 42 yıl sürmesine neden olur.

Yani Uranüs'ün bir kutbunda 42 yıl süren yaz ve 42 yıl süren kış mevsimleri yaşanır. Uranüs'ün kuzey kutbunda, Güneş doğduktan sonra 42 yıl boyunca gökyüzünde döner ve sonunda 42 yıllık bir gece ile son bulur.

Uranüs'ün ortalama yoğunluğu 1.27 g/cm³ olup bu değerle Güneş sistemindeki en az yoğun ikinci gezegendir.

En az yoğun gezegen ise 0.687 g/cm³ yoğunluğa sahip olan Satürn'dür. Bu düşük yoğunluk, Uranüs'ün 14.5 kat daha büyük kütlesine rağmen yüzeyinde durulması hâlinde Dünya'nın yüzeyindeki yerçekiminin %89'unu hissetmenize neden olur.

Uranüs'ün düşük yoğunluğu, büyük ölçüde gezegenin gaz ve buz bileşenlerinden oluşmasından kaynaklanır.

Satürn'ün halkaları en bilinenler olmasına rağmen Uranüs'ün de 13 belirgin halkası vardır.

Uranüs halkaları

Halkalar, mikrometre ile metre arasındaki boyutlarda çok karanlık parçacıklardan oluşur. Halkaların, Uranüs'ün oluşumundan sonra meydana gelen ay parçalanmaları sonucu oluştuğu düşünülmektedir.

Bu halkalar, genellikle birkaç kilometre genişliğinde olup çok dar iki halka dışında, büyük çoğunluğu geniş halkalardır. Halkaların karanlık olması, gözle görülmelerini zorlaştırır.

Kaynaklar: Universe Today, SPACE

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Bilim İnsanlarının Güneş Sistemimizin En Büyük Gezegeni Jüpiter Hakkında Keşfettiği İlginç Bilgiler
İLGİLİ HABER

Jüpiter, Neden Güneş Sistemindeki Diğer Gezegenlerden Daha Hızlı Dönüyor? (1 Gün 10 Saat Sürüyor)
İLGİLİ HABER

Satürn'e İnmeye Çalışsaydık Başımıza Neler Gelirdi? Olacaklar Felaket Senaryosundan Farksız!
İLGİLİ HABER

Görüntü Şöleni mi, Kıyamet Senaryosu mu: Dünya'nın Satürn Gibi Halkaları Olsaydı Ne Olurdu?

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
2
1
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
2
1
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler