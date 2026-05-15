Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Rakamlar Yalan Söylemez: "Uzaktan Çalışma, Ofisten Çalışmaya Göre Katbekat Daha Verimli"

ABD'de son beş yıldır süregelen ekonomik verimlilik artışını inceleyen Stanford profesörü Nicholas Bloom, yöneticilerin aksine evden çalışmanın üretkenliği katbekat artırdığını söylüyor.

Rakamlar Yalan Söylemez: "Uzaktan Çalışma, Ofisten Çalışmaya Göre Katbekat Daha Verimli"
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Stanford Üniversitesi ekonomi profesörü Nicholas Bloom, son dönemde ABD ekonomisinde gözlemlenen keskin verimlilik artışının asıl kaynağının, pek çok yöneticinin iddia ettiğinin aksine uzaktan çalışma modeli olduğunu savunuyor.

Business Insider’ın aktardığına göre Bloom, LinkedIn üzerinden yaptığı değerlendirmede, verimlilikteki bu yükselişin üretken yapay zekâ araçlarının yaygınlaşmasından çok daha önce başladığına dikkat çekti. Profesöre göre evden çalışma çalışanların odaklanma kapasitesini artırırken, uzun yol stresini ve ofis ortamındaki dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırarak çıktıyı yukarı taşıyor.

İçerikten Görseller

Rakamlar Yalan Söylemez: "Uzaktan Çalışma, Ofisten Çalışmaya Göre Katbekat Daha Verimli"
2
2

Veriler ne söylüyor?

2

Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) verileri, Bloom’un teorisini destekleyen çarpıcı bir tablo ortaya koyuyor. ABD'de tarım dışı işletme sektöründeki iş gücü verimliliği 2020 yılında %5,3 oranında büyük bir sıçrama yaşadı. Pandemi etkilerinin hissedildiği sonraki yıllarda 2021'de %2 artış görülürken, 2022'de %1,5'lik bir düşüş kaydedildi ancak asıl dikkat çekici olan, 2023'te %1,8, 2024'te %3 ve 2025'te %2,2'lik kazanımlarla verimlilik güçlü bir geri dönüş sağladı.

Daha geniş bir perspektiften bakıldığında iş gücü, sermaye ve inovasyonun birleşik ölçümü olan "toplam faktör verimliliği", 2019-2025 yılları arasında yıllık %1 oranında büyüdü. Bu rakam, 2007-2019 yılları arasındaki %0,6’lık hızı neredeyse ikiye katlamış durumda.

Farklı görüşler de yok değil

2

Bloom’un bu savunması; Amazon, JPMorgan ve Goldman Sachs gibi dev şirketlerin ofise dönüş politikalarını sertleştirdiği bir atmosferde geldi. JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, genç çalışanların kıdemli meslektaşlarını izleyerek öğrenmesi gerektiğini savunarak uzaktan çalışmanın verimsiz olduğunu iddia ediyor. Skims kurucu ortağı Emma Grede ise evden çalışmayı "kariyer intiharı" ve "yalnızlık sebebi" olarak tanımlayarak daha sert bir tutum sergiliyor.

Öte yandan, her uzman Bloom ile aynı fikirde değil. TRI Commercial genel müdürü Markus Shayeb, verimlilik artışının ofise dönüş zorunluluklarının başladığı dönemle çakışıp çakışmadığını sorgularken Rolando Rosas gibi uzmanlar bu başarının sadece çalışma modeline değil, bulut yazılımlar ve modern dijital araçların birleşimine bağlı olduğunu savunuyor. Yani her iki taraftan bakıldığında da pek çok geçerli sebep var ve dünyanın bu yeni düzene yavaş yavaş ayak uydurduğunu da görebiliyoruz.

Sektörel Haberler ve İçerikler Kategorisinde En Çok Okunanlar

Dua Lipa, Samsung'a 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı: İşte Nedeni!

Dua Lipa, Samsung'a 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı: İşte Nedeni!

Rekabet Kurumu, Yazıcı ve Fotokopi Sektörüne Milyonluk Ceza Verdi

Rekabet Kurumu, Yazıcı ve Fotokopi Sektörüne Milyonluk Ceza Verdi

İsveç Otomotiv Devi Türkiye'den Ayrılıyor: 2 Bini Aşkın Çalışan İşten Çıkarılacak!

İsveç Otomotiv Devi Türkiye'den Ayrılıyor: 2 Bini Aşkın Çalışan İşten Çıkarılacak!

Yerli PCX125 Sahnede: Mayıs 2026 Honda Sıfır Motor Fiyatları!

Yerli PCX125 Sahnede: Mayıs 2026 Honda Sıfır Motor Fiyatları!

NVIDIA CEO’sundan Yeni Üniversite Mezunlarına Yapay Zekâ Tavsiyesi

NVIDIA CEO’sundan Yeni Üniversite Mezunlarına Yapay Zekâ Tavsiyesi

Togg, Tesla'nın 10 Yılda Başardığını Şimdiden Başardı: Kaç Para Kâr Ettiği Ortaya Çıktı

Togg, Tesla'nın 10 Yılda Başardığını Şimdiden Başardı: Kaç Para Kâr Ettiği Ortaya Çıktı

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

One UI 9 Güncellemesini Alacak Tüm Samsung Cihazlar

One UI 9 Güncellemesini Alacak Tüm Samsung Cihazlar

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

PlayStation'da 'Üst Düzey Tasarruflar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 14 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Üst Düzey Tasarruflar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 14 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com