Rakamlar Yalan Söylemez: "Uzaktan Çalışma, Ofisten Çalışmaya Göre Katbekat Daha Verimli"

ABD'de son beş yıldır süregelen ekonomik verimlilik artışını inceleyen Stanford profesörü Nicholas Bloom, yöneticilerin aksine evden çalışmanın üretkenliği katbekat artırdığını söylüyor.

Stanford Üniversitesi ekonomi profesörü Nicholas Bloom, son dönemde ABD ekonomisinde gözlemlenen keskin verimlilik artışının asıl kaynağının, pek çok yöneticinin iddia ettiğinin aksine uzaktan çalışma modeli olduğunu savunuyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Business Insider’ın aktardığına göre Bloom, LinkedIn üzerinden yaptığı değerlendirmede, verimlilikteki bu yükselişin üretken yapay zekâ araçlarının yaygınlaşmasından çok daha önce başladığına dikkat çekti. Profesöre göre evden çalışma çalışanların odaklanma kapasitesini artırırken, uzun yol stresini ve ofis ortamındaki dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırarak çıktıyı yukarı taşıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Veriler ne söylüyor?

Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) verileri, Bloom’un teorisini destekleyen çarpıcı bir tablo ortaya koyuyor. ABD'de tarım dışı işletme sektöründeki iş gücü verimliliği 2020 yılında %5,3 oranında büyük bir sıçrama yaşadı. Pandemi etkilerinin hissedildiği sonraki yıllarda 2021'de %2 artış görülürken, 2022'de %1,5'lik bir düşüş kaydedildi ancak asıl dikkat çekici olan, 2023'te %1,8, 2024'te %3 ve 2025'te %2,2'lik kazanımlarla verimlilik güçlü bir geri dönüş sağladı.

Daha geniş bir perspektiften bakıldığında iş gücü, sermaye ve inovasyonun birleşik ölçümü olan "toplam faktör verimliliği", 2019-2025 yılları arasında yıllık %1 oranında büyüdü. Bu rakam, 2007-2019 yılları arasındaki %0,6’lık hızı neredeyse ikiye katlamış durumda.

Farklı görüşler de yok değil

Bloom’un bu savunması; Amazon, JPMorgan ve Goldman Sachs gibi dev şirketlerin ofise dönüş politikalarını sertleştirdiği bir atmosferde geldi. JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, genç çalışanların kıdemli meslektaşlarını izleyerek öğrenmesi gerektiğini savunarak uzaktan çalışmanın verimsiz olduğunu iddia ediyor. Skims kurucu ortağı Emma Grede ise evden çalışmayı "kariyer intiharı" ve "yalnızlık sebebi" olarak tanımlayarak daha sert bir tutum sergiliyor.

Öte yandan, her uzman Bloom ile aynı fikirde değil. TRI Commercial genel müdürü Markus Shayeb, verimlilik artışının ofise dönüş zorunluluklarının başladığı dönemle çakışıp çakışmadığını sorgularken Rolando Rosas gibi uzmanlar bu başarının sadece çalışma modeline değil, bulut yazılımlar ve modern dijital araçların birleşimine bağlı olduğunu savunuyor. Yani her iki taraftan bakıldığında da pek çok geçerli sebep var ve dünyanın bu yeni düzene yavaş yavaş ayak uydurduğunu da görebiliyoruz.