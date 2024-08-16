Uzay ortamı, genel olarak astronotlar için bir hayli zorlayıcıdır. Yedikleri yemekler, giydikleri kıyafetler, kullandıkları eşyalar bile özeldir. Hatta uzay ortamı için özel geliştirilmiş tükenmez kalemler bile mevcuttur.

Evet evet, astronotların tükenmez kalemleri bile özel. Oldukça ilginç değil mi?

Peki uzayda kullanılması için neden özel tükenmez kalemler geliştirilmiştir?

Aslında NASA’daki ilk uzay görevlerinde, kurşun kalemler kullanılmıştı.

Fakat grafitin bir hayli yanıcı bir madde olması ve kolayca kırıldığı için oluşan grafit tozlarının, ağırlıksız ortamda uzay araçlarındaki elektronik sistemlere zarar verme tehlikesi sebebiyle kurşun kalemlerin yerine ağırlıksız ortamda kullanıma uygun tükenmez kalemler, ilk kez ABD’li bir girişimci Paul C. Fisher tarafından geliştirildi.

Basınçlı bir mürekkep kartuşuna sahip olan bu kalemler; ağırlıksız ortamlarda, su altında ve yaklaşık -50 ile 200°C gibi geniş sıcak aralıklarında kullanılabilmekte.

Bu kalemler, basınçlı bir gaz ve hareket edebilen şamandıradan oluşan bir sistemi içerir.

Şamandıra, gaz ile mürekkebi birbirinden ayırır. Sıkıştırılmış gaz da mürekkebi iterek mürekkebin kalemin ucuna ulaşmasını sağlar.

Ayrıca basınçlı gazın uyguladığı kuvvet, kalemin doğrultusuna bağlı olmadığı için bu kalemlerle, kalemi herhangi bir açıda tutarak yazmak mümkündür. Yine bu kalemlerde üzerine uygulanan gerilime bağlı olarak akışkanlığı değişen mürekkepler kullanılır.

Kalemler, gerektiğinde akışkan hâle gelen mürekkepler sayesinde sızıntı olmadan daha uzun süre kullanılabilir.

Toparlayacak olursak ağırlıksız ortamda mürekkep, kendi kendine akmadığı için uzayda kullanılabilen özel kalemler geliştirilmiştir.

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