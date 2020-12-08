'Uzaylılar ABD ile Anlaştı, Araştırma Yapmak İstiyorlar'

Uzaylılarla ilgili kafa karıştıran yeni bir iddia, eski İsrail uzay güvenlik şefi Prof. Haim Eshed'den geldi. Uzaylıların var olduğunu ancak insanların hazır olmadıklarını düşündükleri için karşımıza çıkmadıklarını söyleyen Eshed, Donald Trump'ın uzaylıların varlığını açıklamak istediğini, uzaylıların bunu istemediğini belirtti.

Onlarca yıldır dünyanın en çok tartışılan ve komplo teorilerine de konu olan uzaylılarla ilgili dikkat çekici bir çıkış geldi. Eski İsrail uzay güvenlik şefi Prof. Haim Eshed tarafından yapılan bir açıklamada, uzaylıların gerçekten var oldukları ancak insanların buna hazır olmadıkları için ortaya çıkmadıkları ifade edildi.

87 yaşındaki Eshed, bunları çok daha önceden bildiğini ancak koşulların uygun olmadığını söylüyor. Bildiklerini yıllar önce anlatması durumunda kendisine deli gözüyle bakılıp, hastaneye yatırılabileceğini ifade ediyor. Artık kaybedecek de bir şeyinin kalmadığını söyleyen Eshed, insanların uzaylılara bakışlarının da değiştiğini, bu yüzden de bildiklerini anlatmaya karar verdiğini belirtiyor.

"Uzaylılar, ABD ile anlaşma imzaladı"

Eshed'e göre uzaylılar, ABD ile bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmanın konusuysa uzaylıların, Dünya'da çeşitli araştırmalar yapmak istemeleri. Uzaylıların da tıpkı insanlar gibi davrandıklarını, evrenin sırlarını anlamaya çalıştıklarını ifade eden profesör, uzaylıların insanlara yardımcı olmak istediklerini savunuyor.

Yıllar boyunca İsrail'in uzay programlarını yöneten Haim Eshed, yaptığı açıklamalarda Donald Trump'a da değindi. Eshed'e göre eski ABD Başkanı Trump, uzaylıların varlığını açıklamak istemiş ancak "Galaktik Federasyon"lu uzaylılar, böyle bir şeyi istememişler. Çünkü uzaylılar, insanların biraz sakinleşmeye ihtiyaç duyduklarını düşünüyorlarmış. Ancak insanlar, şu an için uzaylılar konusunda pek de anlayışlı değiller...